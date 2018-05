Andrés Almeida será Nefastófoles en la serie Diablo guardián

Con mucho trabajo en la televisión, el actor Andrés Almeida no podía dejar pasar la oportunidad de interpretar al villano de la serie Diablo guardián, “Nefastófoles es un personajazo, Xavier Velasco de verdad le imprimió todos los elementos para ser el villano, pero a la vez, también es un ser bueno que ayuda a los demás”, señaló el actor.



Almeida también está involucrado en otras series como Aquí en la Tierra, producida por Gael García y una participación en la serie biográfica de Luis Miguel, donde personifica a Armando Serna, el contador del cantante, además de estar muy activo gracias a la aceptación que ha tenido la película Tiempo Compartido que ganó el premio al Mejor Guión en el Festival de Sundance y en donde tiene un importante papel que lo tiene nominado a los Premios Ariel como Mejor Actor de Cuadro.

Sobre Diablo guardián, profundizó un poco sobre su trabajo y aseguró que el personaje sí tuvo algunas variantes, pues se “endulzó” un poco la imagen del antagonista, pero sin quitarle ni un gramo de su personalidad que se llevará los comentarios del público cuando lo vea, “la gente lo va a querer, pero por momentos también lo va a odiar”, expresó el actor.

Sobre el despunte del éxito de las plataformas digitales, Almeida aseguró que se debe a la forma en que se dejan abordar los temas, además de una gran calidad para poder posicionarse en el mercado, “la gente exige lo mejor y creo que estas producciones demuestran que en México se está a la altura de las demandas para el mercado mundial”.

Sobre sus nuevos proyectos en cine, reveló que está por estrenarse Ni tú ni nadie, comedia en la que trabajó al lado de figuras como Sofía Niño de Rivera y Ricardo O'Farril, por lo que también se abrió las puertas para incursionar en el Stand up, pero reconoció que no es su camino, “trabajar con estas dos figuras fue muy productivo, Ricardo me ha invitado para hacer unos skeches, pero no he podido por la agenda, tal vez más adelante se concreten algunas ideas que se quedaron en el aire”, finalizó.