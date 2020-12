Andrés Cuervo muestra su verdadero yo en un nuevo sencillo

El cantautor colombiano Andrés Cuervo, reconoce que desde que se dio la pandemia mundial, “los últimos cinco meses, han sido los más productivos en mi vida en la música, porque estoy lanzando mi tercer sencillo digital con video Indecentes en las plataformas. Y todo engloba y refleja fielmente lo que soy yo y el encuentro conmigo mismo”.

En entrevista vía Zoom desde su tierra natal dio que: “A mí la pandemia no me ha detenido, sigo sin parar, es un momento de mi carrera especial, el más importante, porque he encontrado al Andrés que realmente le quiero mostrar al mundo. Estoy haciendo las canciones y videoclips que siempre quise hacer en sonido arabesco”.

Cuervo, con poco más de 18 años en la música, agradece que sus seguidores continúan aumentando y dan cuenta de su evolución.

“Yo mismo siento mi crecimiento mi transformación y soy el artista que querían ver o escuchar y vistiéndome como querían que luciera. Decidí tomar las riendas de mi identidad porque la vida es sólo una y no hay tiempo qué perder, por eso sigo envuelto en Las mil y unas noches con mi personaje Andrés Cuervo. Vivo el verdadero encuentro conmigo mismo, en un nuevo empezar y lo reflejo a través de mi música”, declaró.

Indecentes se encuentra en YouTube y todas las plataformas digitales.