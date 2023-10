Andrés Tirado consiguió su primer protagónico en La hora marcada antes de ser asesinado

Pocos días antes de morir, Andrés Tirado conversó con El Sol de México acerca de su primer protagónico en La hora marcada. Era noviembre de 2022 y el actor confesaba entonces que no tenía referencias de la serie producida en los años 80 por Carmen Armendáriz y en la que debutaron varios directores, entre ellos Guillermo del Toro. Pero estaba feliz de lograr un estelar en la pantalla, luego de su experiencia en teatro.

Andrés Tirado estudió en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM; participó en montajes como King Kong cabaret dirigido por Lorena Maza y Palinuro en la escalera o el arte de la comedia dirigido por Mario Espinosa y Clarissa Malheiros.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Esta entrevista inédita se publica ahora por el próximo estreno de la serie en la plataforma ViX+.

Gossip Succesion se despide con gloria: suma 27 nominaciones en los Emmy

La hora marcada

Andrés relató que su casting fue muy breve, por lo que pensó que sería un papel pequeño; en ese entonces su interés estaba más en el teatro, pero la sorpresa fue que, gracias a su carisma logró asumir el rol principal de uno de los capítulos del remake de la saga de terror.

“Yo no estaba familiarizado con La hora marcada, hice una audición, fue súper exprés y pensé que seguramente iba a salir en un papel muy chiquito, pero después de aceptarme me informaron que me había quedado en el personaje principal, fue ahí cuando comencé a hacer toda mi investigación porque tampoco tenía bien claro qué era”.

La premisa de la serie es que todos tenemos trazado en final de nuestra vida. Para Andrés Tirado, llegó de manera trágica, a los 27 años de edad. Junto a su hermano Jorge y su tío Luis, fue reportado como desaparecido el viernes 16 de diciembre de 2022, y el domingo 18, los tres fueron hallados sin vida en su domicilio de Medellín 113, en la colonia Roma Norte. Ahí también estaba Margarita María, la esposa de su tío Luis, quien sobrevivió a un ataque de sus inquilinos, que pretendían quedarse con la propiedad.

“Cuando entendí la dimensión de esto, le conté a una prima y ella sí es superfan porque creció viendo este programa y le fascinaba”, afirmó Tirado en unas de las últimas entrevistas que ofreció.

En La hora marcada, Andrés Tirado dio vida a Fabián un joven de 17 años que, luego de la repentina muerte de sus padres, decide mudarse con su tía Lili y su prima Isabel, personificados por las actrices Ana Layevska y Michelle Betancourt.

Sin embargo, en su estancia se percata que algo extraño sucede en su entorno, la mansión guarda un secreto del que está próximo a enterarse.

“Respecto al personaje me parece muy bonito cómo Andrés Beltrán (el director) lo escribió; es un joven que acaba de experimentar esta situación tan traumática que puede ser perder a tus padres, él está en un estado muy vulnerable, llega a esta casa y al mismo tiempo es un joven curioso y valiente por cómo se anima a vivir en esta casa; sospecha que hay algo extraño con la tía y la prima, entonces todo el tiempo quiere investigar y entender este nuevo lugar al que ha llegado”, comentó.

Gossip Gabriela Cartol será la esposa de Pancho Villa en nueva serie





Una nueva versión

Tirado aseguró que no temía que el público pudiera comparar el proyecto nuevo con el original, ya que, aunque sí se inspira en los capítulos pasados, se incluyen nuevos efectos, versiones y tramas, lo que llevará al espectador a momentos de incertidumbre.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Siento que va a generar un poco de controversia porque los fans van a defender lo que ya conocen, los capítulos están basados en historias de los episodios anteriores, sin embargo espero sea claro y disfruten de este giro de la historia porque hay cambios drásticos”, aseguró.

Gracias a esta participación, quedará para siempre la imagen de este joven actor en la pantalla.