Andrew Bazzi, de Vine a la fama mundial

Las redes sociales se han convertido en un espacio esencial para los músicos emergentes que buscan un lugar en donde compartir su música. Un caso particular fue el de Andrew Bazzi, quien en el 2018 su canción Mine lo catapultó a la fama después de que un filtro de Vine lo volviera viral.

Aunque Vine ya no existe, Bazzi sigue y ha demostrado que el haber sido el primer artista en lanzar una canción por la desaparecida aplicación tuvo sus frutos. A tan sólo un año de distancia del acontecimiento virtual, el cantante Líbano-estadounidense cuenta con un disco de estudio y ha formado parte de giras de grandes artistas como Justin Timberlake y Camila Cabello, con quien también tuvo una colaboración para su canción Beautiful.

Con más de un millón de seguidores en Instagram y casi dos millones por YouTube, Bazzi no pierde el piso, “me gusta pensar que soy el mismo, tal vez un poco más fuerte, pero aún tengo el mismo amor y confianza en mi corazón y me encanta la idea de que ahora tengo más posibilidades de hacer a la gente disfrutar y sonreír, pero sigo siendo el mismo niño, tal vez un poco menos inmaduro”, comenta en entrevista telefónica para El Sol de México entre risas. La letra de Mine llegó a su mente mientras se encontraba en una fiesta de alberca, del resto comenta que “vienen de forma orgánica, ninguna de ellas es forzada, todas llegan de forma muy natural y he intentado mantener ese patrón en mi música”.

En su música el cantante comenta que está centrado en “los sentimientos, son algo muy grande para mí, estoy obsesionado con la idea de capturarlos y plasmarlos en una canción para que alguien más los sienta”, asegura sobre su proceso creativo.

Para Bazzi, el espacio y la música “están conectados, el espacio es el misterio de nuestra vida"