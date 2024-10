Andrew Garfield habla con Elmo sobre muerte de su mamá: "amaste a alguien cuando lo extrañas"

La pérdida de un familiar representa un dolor inexplicable para aquellos que enfrentan este duelo, no obstante, el deceso de un ser amado suele ser más difícil de entender para un niño, por eso Andrew Garfield abrió su corazón y le explicó a Elmo, de Plaza Sésamo, sus sentimientos tras la muerte de su mamá.

A través de su cuenta de X, Elmo posteó un video de su encuentro con el actor Andrew Garfield, ambos sostienen una plática donde el actor le explica el porqué de su semblante triste, tras ser cuestionado por el amigo de Plaza Sésamo.

“Hoy estaba pensando en mi mamá, sabes, ella falleció hace poco, y realmente la extraño”, dijo.

Andrew, quien ha mostrado su lado vulnerable ante su pérdida, escogió las palabras indicadas para externar sus sentimientos y explicarle al personaje infantil.

Elmo is here to listen. Elmo loves you, Mr. Andrew Garfield! ❤️

Está bien extrañar a alguien (…) pero sabes que esa tristeza es un tipo de regalo, es un buen sentimiento, de cierta manera significa que realmente amaste a alguien cuando la extrañas

se le escucha decir al actor con la voz entrecortada

Garfield comenta que cuando extraña a su mamá recuerda los abrazos que le daba, todo el amor que le brindaba y se siente bien cuando al recordarla porque le vienen a la mente todas las memorias junto a ella, los momentos felices que pasaron juntos.

cuando la extraño, recuerdo que me hacía sentir feliz así que puedo celebrarla y extrañarla al mismo tiempo

Andrew Garfield

Por otra parte, ante la inocencia del personaje, Elmo logra entender al actor y la dificultad que la pérdida puede generar en un ser vivo.

La finalidad de esta colaboración es poder acercarse a las infancias y apoyarlas durante el proceso de la muerte de un ser amado, explicarles de una forma entendible los sentimientos que pueden atravesar durante la pérdida.

Ver esta publicación en Instagram

El duelo es una cosa hermosa

Durante las promociones para la película "Tick Tick Boom" en 2021 , Andrew Garfield habló abiertamente sobre la muerte de su madre en 2019 a causa del cáncer de páncreas que padecía.

En su participación en el The Late Night with Seth Meyers fue cuestionado sobre cómo el arte le había ayudado a lidiar con el duelo, a lo que el actor respondió

"El duelo es una cosa hermosa, es todo el amor que no pudiste expresar (...) espero que esta pena se quede conmigo, porque es todo el amor no expresado que no llegué a decir. ¡Y se lo dije todos los días!"

Garfield expresó que durante el rodaje de la película pudo interpretar la canción que Jonathan Larson nunca terminó y simultáneamente cantaba para su madre, que metafóricamente fue una canción sin terminar.

"Tanto Jon como mi madre eran artistas, ellos comprendían el amor del arte, y conocían el poder de dejar que el mundo en su estado ligeramente más bello que como lo encontraron", finalizó