Andrew Lincoln se despide de la serie The walking dead

SAN DIEGO, EU.- El actor británico Andrew Lincoln, el gran protagonista de The walking dead, confirmó en Comic-Con que abandonará la popular serie de zombis en su novena temporada: "Solo tengo agradecimiento y amor para todo el equipo", dijo.





Lincoln, de 44 años, comentó en una conferencia de prensa que prefería guardar los detalles de la decisión para su encuentro con los fans en el pabellón H del Centro de Convenciones de San Diego (California), pero trató el tema ligeramente ante la insistencia de los medios.



"No quiero que esto sea un obituario. Esta serie ha cambiado mi vida de muchísimas maneras. Poder dirigirme a los fans en Comic-Con significa mucho porque obtienes una respuesta directa. Los fans son la razón por la que hacemos la serie. Quiero mirarles a los ojos y dirigirme a ellos con respeto", afirmó el intérprete.



Lincoln, que ha encarnado a Rick Grimes durante más de cien capítulos, ha estado presente en la serie, basada en los cómics de Robert Kirkman, desde el primer episodio.



La web especializada Collider avanzó a finales de mayo que el actor únicamente participaría en seis de los doce capítulos de la novena temporada, cuya fecha de estreno aún no está confirmada pero todo apunta a que será este mismo año.



Norman Reedus, el intérprete que da vida a Daryl Dixon, se encargará de liderar la serie tras la marcha de Lincoln, para lo cual ha negociado un contrato de más de 20 millones de dólares, según informó The Hollywood Reporter.



"Andrew es mi mejor amigo. Es lo único que puedo decir al respecto", comentó el actor en alusión al adiós de Lincoln.



The walking dead es una de las series más exitosas de los últimos años pese a que, con el paso de tiempo, sus datos de audiencia han ido descendiendo.



Según el medio especializado Variety, el último episodio de la octava entrega del show, que se emitió el pasado 15 de abril, fue el episodio final de temporada de la serie con menos audiencia desde su tanda inicial de capítulos en 2010.



La novena temporada contará con Angela Kang como showrunner (máximo responsable de una serie) en sustitución de Scott Gimple y la trama incluirá un salto en el tiempo hacia adelante.



"El guión de esta temporada es magnífico y tiene algunos de mis momentos favoritos de la serie", afirmó Lincoln. Reedus, por su parte, indicó que la cantidad de horas que los actores pasan juntos en los bosques de Georgia hace que esas relaciones trasciendan la pantalla.



"Creo que le da una capa extra de realismo. Luchamos como familia y discutimos como familia. Estamos solos en medio de la nada y todo se siente muy real", declaró.



Kang avanzó algunos detalles del argumento y reconoció que, tras la guerra desatada en la octava temporada, el espectador verá cómo el grupo y el resto de supervivientes tratan de construir una civilización.



Respecto a la despedida de Lincoln, señaló: "Andrew está haciendo un trabajo fantástico en esta temporada. Vamos a ver cuáles son los efectos de la muerte de su hijo y su decisión de salvar a Negan (el gran villano actual de la serie)".



Lo que Kang no corroboró es una reciente información de la prensa especializada que hablaba del regreso de Jon Bernthal (cuyo personaje, Shane, murió) para la novena temporada.



Por último, Gale Anne Hurd, productora de la serie, indicó que The walking dead sigue enganchando a espectadores de todo el mundo porque apuesta por "experiencias universales" a través de sus personajes.



"El amor, la pérdida, las ganas de vivir... La clave de todo es encontrar un terreno común. En tiempos oscuros como los que estamos viviendo, podemos encontrar esperanza y luchar por seguir adelante. Creo que ese mensaje resuena ahora más que nunca", valoró.