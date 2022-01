Andry Kiddos inicia carrera en la música

Andry Kiddos de sangre venezolana y de corazón mexicano, difunde su más reciente letra, Con otro que se encuentra en las plataformas digitales de música.

Optar por hacer su promoción a distancia ahora que estamos en la cuarta ola de Covid-19, tras vivir el año pasado en carne propia el contagio, es para él “sólo parte de la experiencia que nos ha tocado vivir”, dice a El Sol de México.

Desde que cumplió la mayoría de edad -hace tres años-, tomó el primer avión hacia México y reside en Sinaloa, donde ha conocido la música regional y no descarta hacer alguna colaboración con artistas del género, aunque su estilo es urbano. Gracias a temas como Sin internet, ¿Te vas?, y Tantas cosas, con las cuales superó un millón de visualizaciones en su canal de YouTube, el venezolano se va abriendo camino en México.

Su nuevo tema, Con otro, espera que corra la misma; es una canción en coautoría y coproducida con los músicos Andrés Gaarn, Raúl Ponce, Joel Iglesias y Andrés Saavedra, cuyo video fue rodado en Colombia y la letra aborda “la historia de una pareja que uno de ellos se olvidó de su amor y se fue con otro literalmente”, lo que le puede pasar tanto a un hombre como a una mujer.

Andry Kiddos refiere que cuando pudo salir del encierro, “aún me encontraba con mis pensamientos desordenados, entonces el año pasado no coloqué muchos sencillos. Mis emociones se desbordaron, el hecho de que se nos dijera ‘pueden salir’, me rebasó, me hundí en una algarabía que no me llevó a componer nuevas letras y sin embargo, en este 2022 ya estoy como antes de la pandemia y estoy creando y produciendo mis propias canciones.

En torno al contagio que padeció, agrega: “Al principio traté de no entrar en pánico sino tomarlo con calma y en positivo para que no me pegara tanto mentalmente, para que no tuviera ansiedad. Lo que hice fue hacer bastante música, obviamente me dio miedo, porque me dio Covid-19 el año pasado, me pegó fuerte porque mentalmente soy muy débil. Gracias a Dios no me afectó tanto en el trabajo, en la música, en la parte creativa”.

Y se dice listo para actuar en vivo. “Tengo que esperar primero que se calme la cuarta ola del contagio y echarle toda la carne al asador para realizar la producción de lo que será mi concierto debut, mi primer tema con mi sello disquero salió a inicios de la pandemia, no he hecho ni convivencias con mis seguidores, ni showcase, nada. Sin embargo, gracias a las plataformas virtuales, mi música es conocida; es mi principal herramienta para estar en contacto con mi público”.