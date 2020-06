Anette Michel busca concursantes para la nueva temporada de MasterChef

MasterChef México 6 y su anfitriona Anette Michel están en el periodo de selección de participantes en el reality gastronómico que iniciará grabaciones en septiembre. Con el reto de visitar en el lapso del concurso una mayoría de estados y contribuir a la reactivación de los sectores de gastronomía y turismo después de pandemia en el país, el equipo se alista para salir al aire este mismo año.

“Nos encontramos en la primera etapa de registro de posibles competidores en el sitio www.masterchefmx.tv, en donde envían sus videos de no más de tres minutos de contenido, con sus datos personales básicos y si quieren mostrarse preparando algo, aunque no es necesario”, informa la conductora.

“Estamos muy contentos de la recepción a la convocatoria, que nos lleva a ir conociendo los que serán la nueva generación de cocineros de MasterChef México, aunque deben cumplir con los requisitos de no ser menores de18 años de edad, no ser profesionales, no rebasar el segundo año de la carrera de Gastronomía, ni que trabajen profesionalmente en una cocina”, detalla.

Annette Michel, quien también estará activa en la selección de concursantes, afirma que “el regreso en este año del reality me tiene llena de júbilo, porque hago lo que amo profundamente. La gente le ha tomado mucho cariño al programa y lo piden cada año”.

Espera la conductora y actriz que sean cientos de aspirantes en este 2020; “luego de la inscripción, los chefs-jueces-coaches (Betty Vázquez, Adrián Herrera, Benito Molina y José Ramón Castillo) los van a llamar para la segunda etapa de la entrevista que seguirá vía online por medio de Zoom; hasta el momento son los primeros pasos que realizaremos y nos iremos adecuando al post encierro por el Covid-19”.

La también conductora de MasterChef Junior, habla de su experiencia al frente del certamen.“Me siento súper feliz, es un proyecto que me encanta porque es una franquicia mundial iniciada en Inglaterra, que tiene mucho éxito en cientos de países; cuando yo supe que lo íbamos a hacer en México, me emocioné muchísimo y levanté la mano para ser la anfitriona. Fue en el año 2015 que me enteré que había sido elegida para conducirlo y desde ese momento no he parado de prepararme, de buscar más herramientas en la conducción para hacerlo cada vez mejor. Los que participan en el reality forman parte de mi familia, con quienes me siento mucho más a gusto, la convivencia con la gente de producción, los directores que son colombianos, el productor Alejandro Esquivel”.

La conductora no deja de agradecer que MasterChef México 2020, ya está activo para reclutar a los concursantes, por tener la posibilidad de trabajar y salir del encierro. “Nadie dirá que este encierro no nos cambió. Primero nos lleva a valorar lo que teníamos y ahora lo que tenemos; ser libres, visitar familiares, ir a nuestras fuentes de trabajo, ir a restaurantes, y que ya no lo hacemos y sobre todo, ahora estar más al cuidado de nuestra higiene; es lo conmovedor que estamos pasando”.

Finalmente, está más que segura Michel que, “MasterChef México, es una ventana excepcional, para poder ilustrar a la gente de otros países, lo que México les ofrece en turismo, en gastronomía, que ambas industrias van de la mano y esperamos recorrer muchos estados, aunque primero está la seguridad de los concursantes”, reconoce.