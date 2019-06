Anette Michel busca nuevos proyectos como actriz

Anette Michel sufrió con los vientos congelados del Centro Ceremonial Otomí durante las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef y aunque estaba temblando por el mal clima, eso no fue impedimento para que charlara con Organización Editorial Mexicana (OEM) sobre sus nuevos proyectos.

"Ya son cuatro años que empezó esta aventura para mí, la primera temporada empezó aquí y ahora regresamos para iniciar la séptima edición de esta competencia, sólo que el productor no le atinó con el clima que nos está dejando congelados, pero fuera de broma, me siento muy dichosa de ser parte de este programa tan exitoso para la televisión", señaló.

Expresó que ser parte de un proyecto desde el inicio la marcó definitivamente, "creo que siempre hay nervios, nostalgia, alegrías y mucho sufrimiento cuando uno por uno abandona el programa, te encariñas con esta gente porque convives mucho tiempo tanto con los jueces como con los competidores, no se diga con la edición niños, porque como mamá imagínate, los disfrutas al máximo, así que cuando no hay grabaciones también disfruto al máximo a mi familia, mi matrimonio", señaló.

Como actriz, dijo que está tocando puertas para regresar a los melodramas, "pero desgraciadamente la empresa ya no está haciendo ficción, así que tal vez mi regreso como actriz sea en teatro o cine, aunque debo de decir que no lo estoy buscando de manera urgente, estoy disfrutando mi trabajo en este reality show".

Por ahora, comentó que seguirá esperando que la empresa le dé la oportunidad de darle vida a una villana, una loca, o ser parte de un guión de época, "fui pionera en esta empresa en sus primeras telenovelas, (Al norte del Corazón, 1997), así que me cuesta trabajo que no haya proyecto para hacer una, pero ni modo, hay que ajustarse a los tiempos y las oportunidades habrá que buscarlas también en el teatro o en el cine, donde por suerte, ahora se están haciendo muchas producciones".

Externó su deseo de ser parte de alguna telenovela histórica, "ya fui amante, villana, la buena, la sufrida, pero me falta ser un personaje de la historia, ojalá y se haga una biografía sobre algún personaje femenino y me inviten, me fascinan los vestidotes que se usaban antes de la Revolución Mexicana, las haciendas, las carrozas, me hubiera gustado vivir en esa época, ojalá y no sólo sea un sueño y que un día se me cumpla".

Por último, envió sus condolencias a la familia de Edith González, de quien dijo, tuvo una breve relación de amistad, "nos encontrábamos seguido en los pasillos de la empresa, el saludo siempre fue cordial, pero luego, Andrea Nolli nos presentó de manera más formal, fuimos amigas, convivimos, era una mujer muy culta y excelente ser humano, nunca tuve la fortuna de que compartiéramos un proyecto, pero sin duda, hubiese sido muy enriquecedor trabajar con ella, su hija Constanza sabe que en el cielo ya tiene un angelito que la cuidará por siempre y ojalá su familia encuentre resignación pronto", expresó mientras regresaba para continuar con las grabaciones junto a los chefs Benito Molilna, Betty Vázquez y Adrián Herrera.