Ángela Aguilar habla de su relación con Christian Nodal: ‘no me cases ni me embaraces’

El nombre de Ángela Aguilar se ha encontrado en el ojo de la crítica en las últimas semanas luego de que se hiciera pública su relación con Christian Nodal, días después de que este anunciara su ruptura con la argentina Cazzu, al grado que se ha especulado de una boda y hasta de un embarazo, pero ella hasta ahora se había mantenido al margen de cualquier comentario.

Tras una intensa polémica, la menor de la dinastía Aguilar habló del tema, aunque no lo hizo de una manera tan pública como seguramente sus fanáticos lo habrían querido.

A través de una charla en exclusiva para la revista Quién, reveló todos los detalles de su más reciente relación, sin dejar espacio para las especulaciones como las que ya existían.

¿Por qué Ángela Aguilar decidió mantener en privado su relación con Christian Nodal?

Si bien la entrevista comienza con un poco de lo ha sido la trayectoria de la joven, la intérprete afirma en un primer momento “Tengo 20 años, estoy descubriendo el amor, descubriendo qué es ser una buena mujer, una buena hija, una buena hermana, una buena novia… estoy aprendiendo”, pero al llegar al cuestionamiento sobre su situación sentimental la charla dio un giro.

Pues al ser cuestionada sobre su relación con Christian Nodal, Aguilar respondió primeramente “La gente no tiene por qué saber mi verdad”, pues aseveró que de hacerlo se sentiría culpable de algo que afirma no haber hecho, en relación al supuesto triángulo amoroso del que se dice formó parte e incluso añadió que ese es el motivo por el que en pocas ocasiones se defiende, además de añadir “Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy”.

Incluso en el texto periodístico se afirma que en este punto de la charla la joven se mostró tranquila y serena, además de indicar que decidió hacer pública su relación debido a que si algo le ha enseñado su familia es que la verdad hay que vivirla e incluso refirió “tu amor hay que cantarlo”..

Puntualizó que algo que no quería era que la gente le “robara” la oportunidad de vivir esta etapa, la cual describe como “una etapa preciosa” y como un sueño, pues afirma encontrarse muy enamorada, pese a lo que no quiere llevar el título de “la novia de”, pues considera que eso dejaría de lado su más de 10 años de carrera: “Es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya”.





¿Ángela Aguilar confirma matrimonio y embarazo con Christian Nodal?

Ángela tras decirse tranquila y llamar a los lectores a recordar cuanto tuvieron 20 años y se enamoraron por primera vez, también pidió “recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”.

Respecto a las versiones que afirmaron que la joven pareja había contraído nupcias e incluso que se encontraban embarazados, la cantante al ser cuestionada sobre las cualidades que tomaba de la relación de sus padres en automático respondió “No me cases ni me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona”.

Finalmente, para el resto de la charla Ángela Aguilar evita abordar nuevamente el tema de su relación e incluso en sus intervenciones nunca menciona el nombre del cantante Christian Nodal, por lo que continúa enfocándose en otros aspectos de su vida profesional como el hecho de que incluso ha emprendido algunas marcas, dejando entrever que mantendrá su vida amorosa en privado.

