Ángela Aguilar y Grupo Firme arrasan en Premios de la Radio

Por primera vez en la historia del certamen, la Ciudad de México fue sede de los Premios de la Radio. Ángela Aguilar y el Grupo Firme fueron los máximos ganadores de la ceremonia, al llevarse tres y cuatro premios, respectivamente, incluyendo el Orgullo Latino, el cual les fue otorgado a ambos.

Banda MS fueron los primeros ganadores de la noche, al llevarse la categoría de Banda del Año. El tema "El perro", le valió el premio de Corrido del Año a Gerardo Ortiz. "El corrido significa mucho para mí, ya que es la música que abrazo y apapacho, porque la he escuchado desde bien morro", expresó el cantante tras recibir su galardón.

Don Vicente Fernández también estuvo presente, a través de un homenaje que corrió a cargo de figuras como Eduin Caz, Natalia Jiménez, Banda MS, Leonardo Aguilar, Aíds Cuevas. Uno a uno interpretaron temas como , "Por tu maldito amor", "La derrota" y "Las llaves de mi alma", para al final unirse para entonar "El rey".

Los reconocimientos a la trayectoria fueron para Pepe Aguilar y Aída Cuevas , quien recibió la estatuilla de las manos de su hija Ángela. Por su parte, Cuevas expresó que le dio "mucha emoción recibir este premio, y ver el cariño del público, que todos se pusieron de pie y me ovacionaron. Es algo que he vivido en muchas ocasiones que llevo cantando, pero en un programa de televisión nunca me había pasado".

El evento contó con la conducción de Paty Navidad, Ana Bárbara, Don Cheto, Chiquis, Cynthia Rodríguez, Alex y Pepe Garza, y "El Capi" Pérez. Entre los invitados musicales estuvieron Chiquis, Ángela Aguilar, Joss Favela, Los Sebastianes, Ana Bárbara y Natalia Jiménez, quien además revivió un Disco de Oro en el escenario por altas de ventas de "México de mi corazón"

A continuación la lista completa de ganadores:

Artista del Año: Grupo Firme

Artista Masculino: El Fantasma

Artista Femenina: Ángela Aguilar

Banda del Año: Banda MS

Grupo Norteño: Grupo Firme

Grupo o solista sierreño: Carín León

Canción Banda: “Ya supérame” de Firme

Canción Mariachi: “Dime cómo quieres” Angela Aguilar y Christian Nodal

Canción Norteña: “Cabron y Vago”El fantasma y los dos carnales

Canción siérreña: “Ya acabó” Marca MP

Canción Regional Urbana: “Grandes Ligas” Lupillo Rivera, Alemán, Santa Fe Klan, B-Real ft Snoop Dog

Corrido del Año: “El perro” Gerardo Ortiz

Colaboración del Año: “Yo ya no vuelvo contigo” Lenin Ramírez ft Grupo Firme

Revelación: Junior H

Premio orgullo latino: Ángela Aguilar y Grupo Firme