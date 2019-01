Los Ángeles Azules se alistan para conciertos en el Auditorio Nacional

Permanecer durante varias décadas como la banda de cumbia más exitosa de México no ha sido fácil para Los Ángeles Azules, pero para la agrupación originaria de Iztapalapa no desenfocarse de hacer música ha sido su gran acierto y por eso ahora siguen llegando plazas de todo el país.



A punto de cumplir 40 años de carrera, el grupo dice que no hay planes para otra cosa que no sea hacer música: “Mañana amanecemos en Costa Rica o en Guatemala, como ahorita que vamos llegando de Las Vegas. No creo que tengamos suficiente tiempo para hacer una serie (un documental o una película)… como dicen: cuando hay trabajo hay que aprovechar”, explica Jorge Mejía, músico y compositor de la banda.

El autor de éxitos como El listón de tu pelo o 17 años, asegura que el éxito de la banda se debe al amor: “a lo mejor hay mucho amor en las canciones. Nuestros padres nos dieron ese amor, y yo lo plasmo en mis canciones”, explica el compositor, quien asegura que es el público quien los ha mantenido vigentes: “Si a la gente no le gustara estaríamos haciendo otra”, bromea.



La conexión con el público también tiene que ver con la unión que como hermanos han mantenido durante mucho tiempo. “(El éxito) se debe a la trayectoria del grupo, que ya prácticamente como hermanos tenemos cuarenta años tocando juntos, nunca nos hemos separado como hermanos ni se se han formado otras agrupaciones”, dice.

Además, el grupo aún tiene algunos sueños por cumplir, como colaboraciones con otros artistas. “A mi me encantaría hacer algo con Santana, pero pues quién sabe”, comenta Alfredo Mejía. “A mí (me gusta) la voz de Vicente Fernández, tan grandota que tiene la voceadora, le queda bien a las canciones de Los Ángeles”, añade Alfredo.

Lo cierto es que para encaminarse a su celebración por los 40 años, Los Ángeles Azules ya preparan un nuevo material de estudio, el cual será completamente inédito, teniendo a la misma banda como protagonista por lo que en esta ocasión no habrá ningún invitado especial “ya después se podrán hacer las colaboraciones”, señala Alfredo Mejía.

Su paso por sudamericano festivales como el Coachella han sido inspiración para este nuevo álbum, donde dedican un tema a Bolivia. “Hicimos una canción para La Paz, con el sentimiento boliviano, puro órgano que se llama Digno de ti y que está dedicada a ese país”, señala Jorge.



En el preámbulo de la presentación de ese disco, Los Ángeles Azules inician una nueva gira acompañados de su orquesta sinfónica. Esto sí es cumbia es el nombre de este show con el que volverán al Auditorio Nacional el 13 de febrero, con localidades ya agotadas, y el 28 de marzo, su nueva fecha.

“Siempre hay algo diferente en nuestros conciertos. Ahora viene la sinfónica completa y toda una gama de artistas invitados”, aseguró Jorge Mejía, sin dar detalles de los cantantes que los acompañarán en ambas fechas.