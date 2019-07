Angélica María, lista para show de Los grandes del rock en el Auditorio

Para Angélica María presentarse en el Auditorio Nacional no tiene nada de rutinario, tampoco hacerlo dentro del show Los grandes del rock, que ya lleva varias fechas en el Coloso de Reforma, al contrario, para la también actriz cada presentación es única porque siempre hay peticiones diferentes y el público pide más y más de cada uno de ellos.

“No es fácil estar ahí, la gente puede pensar que hacemos lo mismo en cada show pero no es así, ahora que Julissa y Benny se unen a este concepto por primera vez, ha sido una respuesta muy positiva, así que por mi parte, tengo que preparar nuevos popurrís porque la gente pide más y más canciones”, explicó.

Entrevistada vía telefónica desde su residencia en Estados Unidos, la llamada Novia de México, aseguró que no es posible cantar todas las canciones de su repertorio completas, pues el tiempo los limita a cada uno de los participantes y se deben de respetar los acuerdos para que todos los asistentes tengan el mismo tiempo en el escenario.

“Cada uno de nosotros somos muy respetuosos de las carreras de los demás, tenemos un tiempo limitado y es nuestro deber preparar un show que deje satisfecho al público y que no afecte la participación de los demás, en esta ocasión presentaré un popurrí nuevo porque me piden más y más canciones y no me gusta dejar a medias el show”, señaló.

Por último, destacó que esta nueva etapa ha sido un verdadero éxito, pues Julissa, Roberto Jordán y Benny Ibarra tienen un gran público que los sigue, “ha sido una grata sorpresa verlos triunfar, Julissa desde luego le ha dado otro rostro a este show, el público lo goza y lo más grandioso es escucharlos pedir “otra, otra, otra”, narró la intérprete de famosos temas como Eddy Eddy.

Por último, invitó al público a estar presentes este 9 de agosto en el Auditorio Nacional para que disfruten de un show cargado de rock mexicano que cambió la música en la década de los años 60 en México.