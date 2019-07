¡Rompe el silencio! Angélica Rivera habla por primera vez de su separación con Peña Nieto

“Los hijos, la familia, el amor te dan fuerzas para salir adelante”, dijo la exprimera dama Angélica Rivera, quien habló por primera vez luego de haber terminado su relación con el expresidente Enrique Peña Nieto hace seis meses, y lo hizo durante el velorio de su abuelo, Mario Vargas Castelazo realizado en el Panteón Francés de la Ciudad de México.

Con gran entereza, Rivera se mostró agradecida por la muestras de cariño recibidas:

“Gracias por acompañarnos y despedir en un momento tan lindo a mi abuelo, fue un gran hombre”, dijo a JDS a las fueras de la capilla donde fue velado su abuelo quien murió a los 98 años de edad.

“El 14 de noviembre cumplía 99 años, el regalo más grande que le podemos dar los hijos a nuestros padres, a nuestros abuelos es cuidarlos, les regalamos los nietos, bisnietos y los hijos, mi mamá lo cuido hasta el último día, se fue feliz y contento, se despidió de todos nosotros y se quedó dormido”, abundó Rivera, quien estaba en Boston cuando se enteró de la noticia.

La actriz recordada por su participación en telenovelas como Dulce desafío, La dueña y Destilando Amor confirmó que sí está preparando su regreso a la pantalla chica.

“Ahorita no es momento, claro que quiero regresar a trabajar, tengo proyectos muy interesantes, mi trabajo es mi vida, mi pasión, mi carrera es con lo que he vivido toda mi vida y en su momento se los platicaré en mi regreso”, aseguró, al mismo tiempo que no descartó la posibilidad de trabajar junto a su hija Sofía Castro.

“Sería un privilegio trabajar con una niña que desde los 14 años se ha entregando con pasión a esta carrera, y claro que sería increíble trabajar con mi hija”, asumió la expareja de Enrique Peña Nieto.

“Los hijos, la familia, el amor te dan fuerzas para salir adelante”, señaló tajante sin dar más detalles ni de la nueva relación de su ex esposo con Tania Ruiz.

Sobre la detención del abogado Juan Collado, quien llevó a cabo los trámites de su divorcio con el expresidente Peña Nieto, no quiso abundar en el tema, “yo creo que no es momento para hablar de eso, les agradezco mucho”.