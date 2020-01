Angélica Vale hará participación especial en Chicago

Sin perder su gran sentido del humor, Angélica Vale reconoce que a sus 45 años aprendió a esquiar, aunque se cayó y aún tiene el pie izquierdo levemente lastimado, eso no impedirá que dé vida al personaje de Mama Morton en el musical Chicago.

En compañía del productor Morris Gilbert, anunció que ofrecerá sólo tres funciones del 24 al 26 de enero próximos.

De extracción teatral, la Vale se emocionó al enterarse que fueron los propios productores estadounidenses de Broadway encargados de supervisar Chicago quienes pidieron que alternara como Mama Morton

“Este musical me vuelve loca, en mi carrera es la cereza del pastel. A Chicago la he visto muchos años en Broadway, con diferentes elencos en inglés y en español. Me gusta que se ponga en México ahora que estamos viviendo una etapa parecida a lo que fue Chicago en los años 20, una etapa peligrosa para México y la obra pone el dedo en la yaga y lo hace de manera artística, graciosa, al final si te deja algo en la cabeza qué pensar de cómo podemos ser una sociedad mejor”.

Comentó Angélica que desde el primer momento en México hizo audiciones para el musical, “participé en los ensayos y ahora sigo preparándome con el personaje vía Skype con la directora de escena, como también lo hice en su momento para Mentiras”.

Y reconoció que, “Mama Morton nunca la he hecho en mi vida, al principio sí me dio miedo, pues en la historia es la mamá de las pollitas y se expresa así: Hey, nena!, yo no le habló así a ninguna mujer, entonces dije está padre, está divertido y vamos a echarle muchas ganas porque he visto muchas Mama Morton y ellas me inspiran a hacer mi propia versión y son varias razones para entrarle feliz de la vida”.

Vale no puede hacer una temporada teatral de dos o tres meses, por sus compromisos familiares y laborales en Estados Unidos, ella está casada con el productor Otto Padrón con quien tiene dos hijos: Angelica Masiel y Daniel, la familia radica en Los Ángeles, California y gracias a que hace actuaciones especiales en México como es el caso este fin de semana en Mentiras, “tengo una vigencia como artista en mi propio país”.

Pero también tiene trabajo en Estados Unidos, está por estrenar un programa de radio en español en Los Ángeles, en la empresa que dirige su esposo, “ahora tengo más trabajo de lunes a viernes, sin embargo; me puedo dar mis escapadas los fines de semana. Actualmente está en renovación la emisión de la que soy titular del que no puedo hablar ni del título actualizado ni del contenido que llevará a partir de su nueva imagen”.

Añadió, que “con Morris Gilbert mi mamá y yo haremos un show familiar en el que hablemos de nuestras vidas como madre e hija, de nuestra profesión y muy probablemente se agregue mi hija Angeliquita. Lo haremos a manera de comedia y musical, será sobre nosotras, de cómo nos llevamos, de nuestras canciones y de cómo nos hemos llevado con el público en el escenario. Lo más difícil es ponernos de acuerdo qué contenido llevará y de cuánto tiempo”.