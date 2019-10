Angélica Vale le entra al doblaje en serie A seis manos

Desde hace tiempo la actriz y comediante Angélica Vale, se fue a vivir a Los Ángeles, pero no para emprender carrera profesional como muchos de sus compañeros, sino por situaciones familiares, ya que a su esposo Otto Padrón, le ofrecieron trabajo allá.

Sin embargo, una propuesta inesperada llegó a ella y se trata de un proyecto para Netflix, la plataforma que le ha abierto las puertas a talentos mexicanos y Vale se suma a esta lista.

“Estoy muy contenta, muy emocionada, estoy descubriendo un nuevo mundo, el del anime, cuando me enseñaron las imágenes, cuando vi el arte y todo lo que conlleva, me emocioné aún más”, dijo durante la presentación.

Seis manos lleva por nombre la serie creada por Brad Graeber y Álvaro Rodríguez, que se estrenará el jueves 3 de octubre y estará disponible en inglés y español. Se narra la historia de tres huérfanos entrenados en artes marciales chinas, quienes tras la muerte de su mentor, unen fuerzas con una policía estadounidense y una mexicana para vengar el asesinato. El contexto en que se desarrolla la trama es en medio de una ciudad ficticia llamada San Simón ubicada en México durante los años 70.

La hija de Angélica María, le da voz a la oficial García (policía mexicana), uno de los personajes principales, quien le dejó una enseñanza, “si no sabes, no hables, creo esa es la principal enseñanza, no juzgar antes de tiempo, no guiarnos con la primera impresión, siempre hay algo interesante por descubrir”, confesó la actriz a El Sol de México.

También dijo que aceptó participar en este proyecto porque era algo que no había hecho antes “es un proyecto totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada a hacer, me moría de ganas de estar en algo así, creo eso fue lo que realmente me motivó”.

La serie consta de ocho capítulos y se espera que exista otra temporada, ya que todos los misterios no podrán ser resueltos del todo en esta primera parte. También participan Aislinn Derbez, Mike Colter, Jonny Cruz.