Angélica Vale: ser juez en Tu cara me suena es un dilema muy divertido

Para Angélica Vale es mucho más difícil ser jurado que coach en un reality de imitadores. Y en el caso de Tu cara me suena, se agrega el hecho de que la mayoría de los participantes son sus amigos. Pero aceptó el reto.

“Cuando soy coach, veo casi todos los ensayos, estoy con ellos desde que empiezan a desarrollar el personaje, y siempre me va a costar mucho trabajo desprenderme de esa parte emocional que voy creando con cada uno de ellos, pero como juez está canijo, porque además, en Tu cara me suena, hay ocho participantes y ocho calificaciones que no se pueden repetir, no importa si hay tres personas que crees que merecen un 10, sólo se lo puedes dar a una y así hasta el tres, y luego hay gente que no hace trabajos de tres, pero es el único número que queda para calificar”, dice la actriz y cantante.

El estreno de Tu cara me suena en México será simultáneo al de Estados Unidos, donde ya se ha transmitido este show, que contará como jurados, además de Angélica Vale, con Charytín Goyco, Edén Muñoz y Víctor Manuel. En el elenco están Ninel Conde, Sherlyn, Yahir, Kika Edgar, Helen Ochoa, Manny Cruz, Michael Stuart y Christian Danielle.

A partir de este domingo a las 21:00 horas, conducido por Ana Brenda Contreras y Rafael Araneda, el show mostrará las habilidades como imitadores de los participantes. “Es muy divertido, porque no sale ninguno de mis compañeros, se quedan las siete semanas, es una competencia sana, donde los jueces no estamos juzgando su carrera, ni su talento, eso ya sabemos que lo tienen, más bien estamos divirtiéndonos con ver si les sale o no ese personaje”.

Angélica Vale comparte que el desafío para los participantes es que ellos no eligen a la personalidad que van a imitar, se les asigna por un sorteo, “y a veces se asustan pero les sale muy bien, o viceversa, se confían y no les sale tan bien, pero la verdad es que en esta temporada le están echando muchísimas ganas, de verdad están dejando el alma desde los ensayos”.

Esta es una fórmula exitosa, que se ha transmitido durante varios años en España, apunta Vale, “y creo que tiene que ver el hecho de que los artistas vamos a jugar, no es una competencia, vamos a divertirnos un rato, son artistas consagrados que se atreven a echar relajo junto con nosotros, por eso a la gente le gusta tanto este formato, estoy feliz de la vida que llegue a México por primera vez y con la fusión de TelevisaUnivision, estoy como pez en el agua porque si Televisa es mi casa, Univison fue siempre mi depa en Miami”, concluye quien por ahora no tiene más proyectos en México, pero no descarta esa posibilidad.