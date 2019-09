Angry Birds 2 ofrece mensaje de unión

Tras el éxito de la primera cinta, la historia de Angry birds que surgió como un videojuego regresa a la pantalla con Red, Chuck y Bomb , una historia que busca recatar un mensaje de unión.

Entre bromas, risas y un sinfín de chistes, Eugenio Derbez, Regina Orozco, Faisy, Rubén Cerda y Bazooka Joe, quienes prestan sus voces para estos personajes, hablaron con El Sol de México sobre esta secuela que estrena hoy en México y donde los personajes que se conocieron durante la entrega anterior afianzan su amistad para salvar su hábitat.

“La primera fue establecer el videojuego para pasarlo a la película, pero en esta ya es un texto más libre, los personajes ya están establecidos, entonces todas las situaciones que suceden en esta película son por demás ingeniosas, divertidas, propositivas y cómicas”, dice Rubén Cerda, que presta su voz a Bomb, uno de los mejores amigos de Red.

En esta película, las aves tienen que unir fuerzas con sus antiguos enemigos, los cerdos, pues las islas de ambos corren peligro cuando empiezan a recibir bombas de hielo provenientes de una isla desconocida y liderada por un águila malvada que quiere quitárselas.

Esa villana es Zeta, personaje al que presta su voz Regina Orozco, “Está bien amargada y su corazón está congelado por culpa de ese", dice señalando a Bazooka, quien interpreta a Águila Poderosa, y que de inmediato sale a su defensa. “Pero no es el malo de la historia”, dice antes que Orozco refrende: “Claro que sí, claro que es el malo”.

Aunque la cinta trata diversos temas, para Faisy “el mensaje que se rescata aquí”, es el de que “no importa qué tan mal te lleves con alguien, siempre va a ser mejor hacer equipo que hacer el trabajo solo. Eso pasa cuando se unen los puercos con las aves para tratar de rescatar y de salvar sus islas,”, apunta el actor, quien volvió a doblar la voz de Chuck. para esta entrega.

Eugenio Derbez presta su voz a Gleen, un profesor que “trabaja para la patrona (Zeta) y que me obliga a hacer cosas que no quiero (…) Me entrené muchos años en Televisa”, bromea el actor quien también prestó su voz para la versión en inglés de la cinta.

Esta participación resultó un trabajo especial para Eugenio Derbez “por mi problema familiar que mis hijos (quieren actuar)”, dice sarcástico. Y es que en esta cinta su hija menor, Aitana, realizó algunas líneas para uno de los polluelos que aparecen en la historia. “Me salió con que ‘quiero hacer una voz para una película”, se ríe.

Celebridades Biby Gaytán regresa a los escenarios con el musical Chicago

Lo cierto es que la pequeña de cuatro años acompañó a Eugenio a la cabina de doblaje para conocer qué es “lo que hacía su papá, porque no sabía si yo era mecánico o qué", recuerda Derbez.

"De ahí surgió la idea de ‘¿por qué no nos dobla tres líneas?’ 40 minutos después las hizo y quedó. Y ahí fue donde mi mujer –Alessandra Rosaldo– dijo: ‘No a menos que le paguen lo que le pagaron a todos juntos’”, bromea.