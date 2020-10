Lanzan tráiler de la nueva serie de los Animaniacs

Lanzada hace más de 20 años, una de las series que marcó a toda una generación está cada vez más cerca de regresar a la pantalla chica y precisamente este día lanzó el primer teaser de la serie.

El regreso de Animaniacs fue confirmado desde hace más de 3 años por la propia Warner Bros., quienes trabajaban con la compañía Amblin Television, de Steven Spielberg quien además es el creador de la serie.

El día de hoy como parte de la New York Comic Con, Hulu mostró el primer avance del remake de la serie, parodiando a Jurassic Park, otro de los grandes clásicos de Steven Spielberg, que además aparece en el clip.

Por si fuera poco, otra noticia a destacar es que los queridísimos Pinky y Cerebro también estarán de regreso en la serie, por lo que los palomos emplumados, Slaapy la ardilla y más seguramente aparecerán en la serie.

Toda la serie contará con sus voces originales y que también buscarán que los actores de doblaje de hace 20 años participen en la serie. 😲 @Hulu did it. They- they actually did it. Check out our @NY_Comic_Con exclusive clip! #Animaniacs #NYCC pic.twitter.com/U0Z9cb15Ir — The Animaniacs (@TheAnimaniacs) October 11, 2020

Lo malo de la noticia, es que la serie será en exclusiva por Hulu y no está disponible actualmente en nuestro país; el primer episodio será lanzado el próximo 20 de noviembre… aún falta confirmar si la plataforma llegará a nuestro país.

¿Qué son los Animaniacs?

La serie noventera fue considerada en su momento como la mejor de todas por contener un humor adulto y jovial, sin ser vulgar y ofensivo.

Vio por primera vez la luz de las pantallas en el año 93 al 95, para luego regresar en los años en el mismo 1995 y terminar a 1998.

El argumento de la serie era que estos tres personajes fueron creados en el año 1930 para participar junto a los Looney Tunes, otros grandes de Warner Bros., pero estaban tan locos que mejor los encerraron en el icónico tanque de agua de la productora.

Los tres hermanos Yakko, Wakko y Dot constantemente se hacían travesuras al staff de la Warner Bros. y contaban sketches que actualmente todos recuerdan con cariño.

Una de las grandes incógnitas del mundo y de las preguntas más hechas a Google es ¿qué especie de animales son los Animaniacs?

Pues de acuerdo a su creador, Tom Ruegger, aseguró que en un principio los hermanos estaban pensados como patos, pero al ser una especie muy usada en los dibujos animados, decidió inspirarse en los perros... aunque estos no sean enteramente como los caninos; él prefiere definirlos como "characterus cartoonus".





