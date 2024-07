Anuel defiende su presentación en la Velada del año 4: "Ibai me saboteó, esa no es mi voz"

Ayer se realizó la Velada del año 4, el famoso evento que une lo mejor de tres mundos: streamers, músicos y boxeo. Esta edición, realizada en el Santiago Bernabéu de Madrid, España, contó con la presentación musical de Anuel AA.

Lejos de que al público le agradara la presentación de Anuel, el cantante recibió diversas críticas en su contra mediante redes sociales, sumado a que cuando bajó del escenario, los asistentes al Santiago Bernabéu lo abuchearon para demostrar su inconformidad con su show.

Además de los abucheos, Anuel se enfrentó con críticas en redes sociales, donde señalaron los “errores” que tuvo en su presentación, entre los que destacaron que canta mal en vivo y que es una persona muy impuntual, pues no llegó tiempo al show.

Me hicieron porquerías, no dejaron trabajar a mi equipo: Anuel

Al finalizar el show, Anuel se disculpó por la presentación que dio en la Velada del año 4, asegurando que sus errores fueron causados por “un problema de ingeniería” lo cual ocasionó “un problema de sonido bien cabrón”, razones por las cuales no pudo dar un show “digno”.

No pude darles un show digno, el que ustedes se merecen, hubo un error atrás también en la producción. Anuel.

Pese a las justificaciones, el cantante se retiró del escenario entre silbidos en su contra. Sumado a que en redes sociales se hizo tendencia la “mala” presentación que tuvo.

Por ello, Anuel realizó un live en el que culpó a Ibai Llanos, el streamer organizador de la Velada del Año, por los errores que ocasionaron que el show no fuera digno.

En palabras del cantante, Ibai le “saboteó todo el concierto” con “porquerías”, pues no dejaron que su dj se presentara con el, ni que sus ingenieros “le hicieran la voz”. Todo ello porque “Ibai se molestó” porque llegó “cinco minutos tarde”, pues tenía un concierto antes de su show en la Velada del Año 4.

Parece que se ofendieron porque llegué cinco minutos tarde y no dejaron treparme con mi dj. Anuel AA.

Además, aseguró que Ibai puso al público en su contra haciéndole parecer que llegó dos horas tarde, cuando solo fueron cinco minutos.

Finalmente, especificó que no se hubiera “trepado” en una tarifa si no tuviera voz, pero se escuchaba de esa forma porque Ibai la modificó.

Esa no es mi voz, sabrá Dios lo que hicieron en el sistema. Las voces las controlaban ellos, el Ibai ese.Anuel AA.