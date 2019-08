Anuncian secuela de Lizzie McGuire con Hilary Duff

Disney+ anunció que habrá secuela de Lizzie McGuire, la sorpresa fue que luego de 15 años de emitirse la serie Hilary Duff regresará como protagonista.

Lizzie McGuire fue una popular serie de televisión estadounidense que se estrenó en 2001 de Disney Channel protagonizada por Hilary Duff, quien interpretaba a una estudiante de 13 años amante de la moda y la música que afrontaba los problemas cotidianos de la edad.

El anuncio se realizó durante el primer día de actividades de la convención de fans de Disney, D23 Expo, celebrada en Anaheim, California.

"¡De esto es de lo que están hechos los sueños! Hilary Duff ¡está aquí para anunciar que está protagonizando a una Lizzie "mayor y más sabia" en la nueva serie!"

This is what dreams are made of! @HilaryDuff is here to announce she is starring as an “older, wiser” Lizzie in the new series! #D23Expo #DisneyPlus — Disney D23 (@DisneyD23) August 23, 2019

"¡¡¡SORPRESA!!! ¡He estado tratando de contener esta emoción durante mucho tiempo mientras esto ha estado en proceso! Estoy más que emocionado de estar en casa otra vez, de vuelta con mi chica ♥ ️ ... y en sus 30".

Ver esta publicación en Instagram SURPRISE!!! I’ve been trying to contain this excitement for a loooong time while this has been in the works! I am beyond excited to be home again, back with my girl ♥️...and into her 30’s #bringbackbutterflyclips #lizziemcguire #thisiswhatdreamsaremadeof #lizzieforpresident #DisneyPlus #D23Expo . . . . . . Also, If you needed yet another reason to get Disney+ ....the #lizziemcguiremovie will be living there! Una publicación compartida de Hilary Duff (@hilaryduff) el 23 Ago, 2019 a las 4:03 PDT

El programa fue creado por Terry Minsky, quien creó la producción original hace 18 años, volverá a ponerse al frente de la secuela.

A 30 year old New York resident Lizzie McGuire is coming your way and yes, her 13 year old animated persona is STILL living in her head. #D23 #D23Expo pic.twitter.com/a6kw8V3Azy — Disney+ Updates (@moredisneyplus) August 23, 2019

De acuerdo con medios internacionales, la serie llegará a la plataforma de Disney en 2020.