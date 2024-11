¿Apple Music le copia a Spotify? Paso a paso para descubrir lo que escuchaste en el 2024

Ya llegó la temporada del año en la que las personas analizan todo lo que hicieron durante los últimos meses, e incluso, hay quien busca recordar qué artista nuevo descubrió o que canción escuchó más de una vez.

Para ello, existen herramientas como Wrapped de Spotify o Replay de Apple Music, las cuales le recuerdan a los usuarios de dichas plataformas, qué canciones o artistas escucharon más durante el último año.

Si tú eres de las personas que escuchan música a través de la plataforma de Apple, te vamos a explicar cómo funciona este recuento.

¿Cómo funciona Apple Music Replay?

Apple Music Replay recopila las canciones, artistas, álbumes, géneros, listas de reproducción y estaciones que más escuchaste a partir de tu historial de reproducción, la cantidad de reproducciones y la cantidad de tiempo que escuchaste dicho contenido.

Para que puedas ver el recuento y compartirlo en tus redes sociales, debes seguir los siguientes pasos:

Ve a replay.music.apple.com

Inicia sesión con el mismo Apple ID que usas con tu suscripción a Apple Music

Toca o haz clic en la opción "Ir"

Una vez que sigas estos pasos, podrás ver tus mejores canciones, artistas y álbumes de todos los meses según la cantidad de reproducciones y el tiempo que pasas escuchando música.

here’s my spotify wrapped and my apple music replay from last year because i’ve been switching back and forth for years🕺🏻⭐️ pic.twitter.com/kJyFPgoE2Z — alyssa ౨ৎ (@sulliontour) November 27, 2024

También vas a poder reproducir un video con los destacados de fin de año que podrías compartir en tus redes sociales.

Apple Music Replay también tiene la opción para que puedas compartir la lista de reproducción con tus canciones más escuchadas en el año, también debes considerar que te debe llegar la notificación que avisa cuándo puedes revisar tu recuento.