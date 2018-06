¡Aprobada! HBO arma la precuela de Game of Thrones

La exitosa serie de televisión Game of Thrones tendrá una precuela, anunció el viernes HBO, que dio luz verde al primero de cinco proyectos que se desprenden de la premiada serie de fantasía medieval.

HBO dijo que había dado una orden para el piloto de una precuela que tendrá lugar miles de años antes de los eventos de "Juego de tronos", el mayor éxito internacional del canal Time Warner.

La precuela, aún sin título, fue creada por la guionista británica Jane Goldman con el autor George R.R. Martin, cuya serie de novelas "A Song of Ice and Fire" ("Una canción de hielo y fuego") es la base de la serie de televisión "Game of Thrones" ("Juego de tronos"), dijo HBO en un comunicado.

La serie será la crónica de "la caída del mundo desde la Edad de Oro de los héroes hacia su hora más oscura", y mostrará secretos de la historia de las familias en guerra en el ficticio reino de Westeros.

La precuela es anunciada antes de la octava y última temporada de "Juego de tronos", que se transmitirá en 2019.

HBO no dio una fecha para la exhibición de la precuela.

Martin había dicho hace un año que ha estado trabajando con al menos otros cuatro escritores en ideas para proyectos derivados de la historia, pero los detalles han permanecido en secreto.