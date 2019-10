¡Aquí los estrenos que Netflix tiene preparados para noviembre!

El penúltimo mes del año ya está a la vuelta de la esquina y Netflix lo sabe, es por ello que la plataforma digital ha revelado su lista completa de estrenos.

Títulos como The Irishman de Martin Scorsese junto a Robert De Niro, Rápidos y furiosos 8, El exorcismo de Emily Rose y 17 otra vez son algunas de las cintas que ya podrás disfrutar en noviembre.

Sin dejar de lado los documentales, hay varias producciones mexicanas como La libertad del diablo, Lorena, la de pies ligeros y y Zoé: Panoramas que te darán la oportunidad de conocer muchas historias reales.

Y si de series hablamos no puedes perderte la tercera temporada de The Crown o la segunda entrega de The End of the F***ing World.

Películas

1 noviembre

El Rey

Comer, rezar, amar

8 noviembre

Noches blancas

9 noviembre

Baywatch: Guardianes de la bahía

11 noviembre

Rápidos y furiosos 8

15 noviembre

La leyenda de Klaus

La música del terremoto

21 noviembre

El caballero de la Navidad

27 noviembre

El Irlandés

29 noviembre

Perdí mi cuerpo

Sonora

Justicia del Ártico: escuadrón del trueno

Series

1 noviembre

American son

Atypical Temporada 3

Queer eye: we're in Japan!

Hache

5 noviembre

The end of the f***ing world - Temporada 2

8 noviembre

Huevos verdes con jamón

15 noviembre

El Club

17 noviembre

The Crown - Temporada 2

22 noviembre

Dolly Patron: Acordes del corazón

Alta mar - Temporada 2

24 noviembre

Final Space - Temporada 2

28 noviembre

Feliz con lo que quieras

Documentales

1 noviembre

Fire in Paradise

5 noviembre

Seth Meyers: Lobby baby

12 noviembre

Jeff Garlin: our man in Chicago

13 noviembre

Maradona en Sinaloa

20 noviembre

Lorena la de pies ligeros

26 noviembre

Zona Rosa

La libertad del diablo





Infantiles

1 noviembre

Los Muppets en Nueva York

via GIPHY

Hola, Ninja

5 noviembre

She- Ra y las del poder – Temporada 4

15 noviembre

Go! La fiesta inolvidable

22 noviembre

Príncipe de los dragones Temporada 3

26 noviembre

Los supermonstruos salvan la Navidad

ANIME

1 noviembre

Akame Ga Kill Temporada 1

Levius

Danmachi: is it wrong to try to pick up girls in a dungeon?