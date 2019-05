Ara Malikian, el rockstar de la música clásica llega al Auditorio Nacional

El virtuoso violinista Ara Malikian se acaba de embarcar en una gira que lo llevará a viajar por el mundo por tres años, en la cual compartirá a través de su música, todas las experiencias que ha acumulado a lo largo de su vida; en entrevista con El Sol de México platicó sobre su pasión: el violín.

Aún no nacía y el destino musical de Malikian ya estaba definido. “Mi padre era un gran fanático del violín, lo amaba, así que él decidió que quería que yo tocase el violín, cuando nací puso uno en mi barbilla y ahí se me quedó, nunca se me hizo tomar una decisión de si quería ser violinista o no, mi padre la tomó por mí”, expresó el músico.

El artista se ha caracterizado por darle un nuevo sonido a la música clásica, sin que esta pierda su esencia “empecé con este género que a mi padre le gustaba mucho, tuve una enseñanza más rigurosa y más académica, pero luego me interesé en otros sonidos, tuve la suerte de viajar mucho, y ahí descubrí otros estilos, algo que me abrió el horizonte, la mente y hoy en día eso es una parte importante de mi música”, explicó.

Luego de permanecer un tiempo en el mundo de la música clásica, Malikian decidió alejarse de él, debido a que no le ofrecía la libertad musical que él necesitaba mostrar, algo que en su momento le trajo muchas críticas.

“Es un mundo muy cerrado y les cuesta ver cosas diferentes, yo me salí y recibí criticas, pero a mí no me molestan, al contrario, me motivan. Viene a verme mucho público amante del sonido clásico, ven lo que hago y les gusta, yo creo que no he perdido el respeto hacia ese mundo, al revés, yo sigo amándolo pero lo hago a mi manera, antes estaba siempre preocupado en ese mundo porque es muy elitista, muy pequeño, yo quería enseñar mi música a más gente, entonces empecé a hacer lo que estoy haciendo y funcionó”, pronunció.

Esta libertad musical le ha permitido crear sonidos que explota sobre el escenario, es tanta la energía que desborda en sus espectáculos que se le ha llegado a considerar un rockstar del violín, pero él no lo ve así “yo no me considero un rockstar, yo me considero un violinista enamorado de lo que hago, y por eso quiero compartirlo con mucha gente, además creo que no es algo muy sano ser rockstar, hay que tener siempre los pies sobre la tierra para seguir trabajando, creciendo, innovando y haciendo cosas nuevas para no caer en la rutina del aburrimiento”, indicó.

Gossip Adaptan el musical Jesús Súper Estrella a versión mexicana

Como parte de la promoción de su nuevo disco Royal garage, el artista visitará hoy nuestro país para presentarse en el Auditorio Nacional, al que calificó como uno “de los lugares más impresionantes del mundo, es un lugar icónico, mítico, es una belleza muy grande, tengo la suerte de haber tocado ahí dos veces, así que ahora que hemos arrancado la gira que irá por todo el mundo, no podía faltar este recinto”.

Finalmente adelantó que presentará un show muy variado “vamos a tocar música de mi último álbum, también algún tema de música clásica, desde Bach hasta Chaikovsky, y luego algunos temas de artistas del rock y del pop como Led Zeppelin, Jimi Hendrix y Bjork, así que va a ser un viaje musical por muchos países, culturas y estilos”, comentó.