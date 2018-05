Ara Malikian ofrecerá concierto en el Auditorio Nacional

Al preguntar a Ara Malikian el por qué toca un violín no tan sofisticado como otros vrituosos de este instrumento que hacen lo imposible por conseguir hasta un Stradivarius, el armenio respondió que el suyo tiene un valor incalculable y aunque quisieran cambiárselo por otro nunca lo haría.

“Este violín que viene conmigo cuenta la historia de mi familia, pues mi abuelo escapó del genocidio armenio (1915-1923) gracias a este violín, alguien se lo dio y él fingió que formaba parte de un conjunto musical y abandonó la región y luego pasó a manos de mi padre, quien lo cuidó con mucho cariño y él me enseñó la disciplina para poderlo tocar, así que toda mi familia, mi descendencia le debe la vida a este violín”, aseguró en conferencia.

El músico libanés nacionalizado español explicó que el concierto que ofrecerá en el Auditorio Nacional “es parte de una gira que arrancamos hace un año, tocaré obras de mi autoría de mi último álbum, así como de compositores clásicos como Bach, Mozart, Paganini, hasta temas de bandas como Radio Head, Led Zepellin, Jimmy Hendrix y David Bowie”, señaló.

Cuestionado si se consideraba como el rockstar del violín, de inmediato volteó hacia el cartel y aseguró que esa no fue su idea, “eso no lo dije yo, ni lo escribí, pero bueno lo que hago requiere de una gran disciplina, muchas horas al día de práctica y creo que no lo hago mal”, explicó.