¿Aracely Arámbula podría interpretarse a sí misma en serie de Luis Miguel?

Aracely Arámbula rompió el silencio sobre la relación que lleva con Luis Miguel, padre de sus dos hijos Daniel y Miguel, al señalar que es una persona privada, por lo que no habla de la vida de otros, menos del famoso cantante.

En declaraciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la actriz señaló que es una mujer libre para hablar, "a mí no me prohíben nada, soy libre de decir lo que yo quiera, pero soy una mujer muy privada, no me gusta hablar de la gente y menos de alguien tan famoso como es el papá de mis hijos, por respeto a ellos, el cariño y amor familiar", señaló a JDS antes de tomar un avión rumbo a Miami por motivos de trabajo.

"Nosotros llevamos una relación muy privada y eso no lo voy hablar en público", abundó la protagonista de La Doña y agregó que es autosuficiente. "Yo trabajo mucho y la verdad es que vivimos muy bien con lo mío. Voy a trabajar (a Miami), me fascina trabajar, así que tengo mi carrera desde antes de él, con él y después".

En ese sentido, dejó claro que durante más de 10 años ella ha sido el sostén de sus hijos, así como la imagen integral para su familia. "Yo soy mamá y papá, soy una mujer como muchas mujeres en México y el mundo, que nos hacemos cargo económicamente, no sólo esa es la carga, es la educación, estar al pendiente de ellos y más ahorita con la adolescencia, es un trabajo fuerte".

Compartió que en sus vacaciones de fin de año, se dedicó a pensar lo difícil que ha sido ser artista y mamá a la vez. "Me gusta, me apasiona mi trabajo, pero no me gusta separarme de ellos", dijo respecto a sus dos hijos, por lo que el día que se retire de la actuación, se dedicará a disfrutarlos al máximo y tal vez tener nietos cuando el tiempo lo determine.

Respecto a si se arrepiente de haber tenido una relación con el intérprete de La incondicional, además de sus dos hijo, mencionó que nunca en la vida hay que arrepentirse de nada. "Mis hijos están hermosos y nacieron de un gran amor, no estoy arrepentida, estoy feliz y agradecida con la vida, no puedo pedir más".

Y de la serie de Luis Miguel ahora que se anunció que habrá segunda parte para este 2020, donde posiblemente salga a relucir su vida amorosa, explicó que no hay forma de esconder nada, sin embargo, "mi nombre no puede salir, pero pregúntele todo eso a él, a ellos (los productores), yo vengo empezando un año positivo, estoy tan contenta que si me invitan a actuar, la hago de mi misma", dijo sonriente.