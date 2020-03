Arashi el grupo japonés que más vende

LONDRES. El álbum recopilatorio 5x20 All the Best! 1999-2019, del popular grupo de música japonés Arashi, fue el más vendido a nivel global de 2019, anunció la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).

El popular grupo masculino de pop nipón, formado por los músicos Satoshi Ohno, Sho Sakurai, Masaki Aiba, Kazunari Ninomiya y Jun Matsumoto, se creó en 1999 y lanzó al mercado su primer sencillo, A-Ra-SHI, en noviembre de ese año.

El pasado año, vendieron un total de 3,3 millones de copias (físicas y digitales), según señaló la IFPI en un comunicado.

En su ranking de álbumes más vendidos el pasado año, Lover, el séptimo trabajo de estudio de la cantante estadounidense Taylor Swift, fue reconocido como el segundo más vendido globalmente de 2019, con 3,2 millones de copias.

Gossip ¡Coronovirus le pega también al Ceremonia 2020 y posponen festival!

Ese proyecto fue lanzado al mercado en agosto del año pasado y debutó como número uno en las listas de los más vendidos en países como Australia, Canadá, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, España, el Reino Unido y Estados Unidos.

En tercer lugar de la clasificación, con 2,5 millones de copias comercializadas, se situó Map of the soul: persona, el sexto EP del grupo surcoreano BTS, un trabajo que también se colocó en primer lugar en las listas de éxitos de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y EU.

La clasificación de los diez álbumes más vendidos a nivel global de la IFPI combina las ventas de copias físicas con las de descargas de álbumes online.

La cuarta posición la ocupó Lady Gaga, por el trabajo A star is born, con 1,2 millones de copias vendidas.