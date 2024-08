Desde albañil hasta haciendo el aseo: los trabajos que tuvo Arath de la Torre antes de la fama

Arath de la Torre confesó que sus inicios en la vida laboral no fueron fáciles. Aunque debutó a los 19 años en la telenovela Agujetas de color de rosa, tras estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, tuvo otros trabajos antes de llegar a la fama.

Durante una plática con los habitantes de La Casa de los Famosos, el conductor recordó que, lejos de lo que se creía, su primer trabajo no fue como actor, sino que estuvo como albañil y tuvo distintos puestos en McDonald's.

A la lista de famosos que no siempre trabajaron en el medio del espectáculo se suma Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, quien confesó que por necesidad trabajó de plomero, pues no le gusta pedirle ayuda a su padre.

¿Qué hacía Arath de la Torre antes de ser famoso?

Antes de ser famoso, Arath de la Torre vivía en Cancún, Quintana Roo. El actor, confesó que inició a trabajar desde que tenía 13 años, a la par que estudiaba la secundaria.

Arath de la Torre inició su vida laboral en el área de serigrafía de un taller de diseño gráfico. Sin embargo, indicó que cuando “tronó el taller” tuvo que desempeñarse como albañil en lo que su jefe construía otro.

Un año después, entró a un “astillero” donde se dedicaba a lijar madera de los barcos y a barnizar los yates.

Con la llegada de McDonald’s a Cancún, el restaurante estaba reclutando personal. Y, como su madre conocía a la primera persona que abrió la sucursal en el estado, decidió ingresar a trabajar junto con sus amigos.

En McDonald's Arath de la Torre ingresó como cajero, pero confesó que se “aburría” por lo que comúnmente cambiaba de área de trabajo, por lo que pasó a la freidora y terminó como personal de intendencia.

Como anécdota, recordó que un día que estaba trapeando llegaron los integrantes de Timbiriche y a él le escurría la “baba” por Biby Gaitán y Paulina Rubio.

Yo con la baba así. Justo cuando me tocó intendencia, no me tocó atenderlas o se hubieran enamorado de mí, era un chavito de 14 o 15 años.Arath de la Torre.

Finalmente, recordó que cuando entró a McDonald’s él ya tenía el deseo de ser actor, por lo que después de terminar la preparatoria en Cancún, se mudó a la Ciudad de México para ingresar a la escuela de actuación de Televisa, empresa donde posteriormente hizo su debut.

