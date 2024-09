Arath de la Torre: de atacar a Mayito a convertirse en su compadre

A pesar de querer abandonar de forma voluntaria La Casa de los Famosos, Arath de la Torre logró enfocarse en su participación dentro del reality show y catapultarse como finalista del programa, convirtiéndose en uno de los participantes más tenaces.

Fue a inicios del mes de septiembre cuando el conductor de televisión, actor y comediante, estuvo a punto de tomar la decisión de retirarse de la experiencia.

“La producción me dio la opción de irme el día de hoy. Ayer me puse muy mal, dormí en el confesionario, les pedía a gritos que me sacaran de aquí”, comentó Arath en aquella ocasión.

“Tenía que dar mi veredicto de qué es lo que quiero hacer, si me quiero ir o quedar(…) quiero que sepan que me voy a quedar”. A partir de ese momento se hizo uno de los participantes más fuertes, arropado en todo momento por el Cuarto Mar.

Viejo lobo de mar del entretenimiento

Con un pasado en las telenovelas “Tú y yo”, “Soñadoras” y “Alegrijes y rebujos”, el actor llegó al reality como uno de los participantes de más experiencia, no sólo por su edad, sino porque antes había participado en Big Brother VIP, durante su primera edición en 2002, un reality de dinámica similar a la de LCDFL, donde Arath de la Torre también fue finalista, alcanzando el tercer lugar, le ganaron Facundo y Galilea Montijo

Gracias a ello, el intérprete del personaje “Pancho López” en el melodrama “Una familia con suerte”, ha sabido lidiar con los malos días dentro del programa, en los que ha estado afectado por su salud mental.

En la competencia, Arath también se sobrepuso a las amenazas de Adrián Marcelo, el participante más polémico que tuvo el show. En más de una ocasión, el comediante originario de Monterrey lo abordó directamente para decirle que lo haría sufrir.

“Yo sí te recomendaría que para lo que sigue ya te prepares, carnal, no es una amenaza, viene fuerte”, fueron algunas de las palabras que el youtuber le mencionó. A pesar de ello, Arath de la Torre permaneció firme, incluso después de la salida de Adrián Marcelo.

Arath de la Torre habló dentro de La Casa de los Famosos sobre sus salud mental, su adicción al alcohol y del problema que tuvo que enfrentar con Hacienda, al no tener al corriente, en una etapa de su vida, el pago de sus impuestos.

Esas mismas situaciones son las que quiso retomar Adrián Marcelo para hacerlo perder los estribos, algo que casi logra.

De la Torre, conductor del matutino Hoy, también supo reconocer que tuvo acciones poco favorables en el pasado, pero se mantuvo firme gracias al apoyo de su equipo y de su familia.

Arath recibió la visita de su hija Lía, así como una llamada de su esposa Susy Lu, donde le dijo que “todos te extrañamos, pero queremos que sigas adelante (..) lo estás haciendo muy bien”, le dijo su hija durante la breve reunión el pasado 12 de septiembre.

Su evolución dentro del programa

El actor quien inicio el show diciendo que jugaría solo, en el primer posicionamiento se fue contra Mario Bezares, quien luego de la convivencia y de que se consolidara el cuarto Mar con cinco fuertes pilares, convirtió a Bezares en su amigo, con el que todas las mañanas se toma un café.

Juntos se vistieron de mujer para dar las gracias al público por salvarlos en una nominación, momento a partir del cual se consolido la pareja de viejos lobos de mar.

Los internautas y comentaristas decían que eran como un matrimonio moderno, en el que Arath era la esposa, Mayito el esposo y compartían la responsabilidad de cuidar a sus tres hijas: Gala Montes, Briggitte Bozo y Karime Pindter.

Ahora que todos llegaron a la final, jugarán de manera independiente pues sólo uno se podrá llevar el premio de cuatro millones de pesos.