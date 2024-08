Arath de la Torre revela que se distanció de su hermano por diferencias laborales

Ulises de la Torre, hermano de Arath de la Torre, fue cuestionado sobre si le molestaban los comentarios que Adrián Marcelo hizo sobre el actor, quien aseguró que “lo sacaría en ambulancia e infartado”.

Ante las preguntas, el hermano de Arath aseguró que Adrián Marcelo era una persona “muy inteligente” con un humor “blackout directo” que funciona para “sacarle jugo” a La Casa de los Famosos.

Las declaraciones de Ulises de la Torre no fueron del agrado de los fans de Arath, quienes aseguraron que “él no lo quiere” debido a que “se pelearon hace años, pero alguien aún no pasa la página”.

¿Por qué están peleados Ulises y Arath de la Torre?

Desde hace tres años, Arath de la Torre reconoció que tenía una “relación intermitente” con su hermano Ulises, la cual “no ha sido fácil” porque tienen un “abismo de 10 años de carrera”.

Sumado a ello, dio a entender que sus problemas son generados porque a su hermano “no le llueve” el trabajo, mientras que Arath de la Torre corrió con más suerte gracias a que inició su carrera 10 años antes, cuando Ulises estudiaba Mercadotecnia en el Tec de Monterrey.

Yo creo que él creyó que le iba a llover el dinero, y la verdad es que esto ha sido muy difícil en la relación con mi hermano. Arath de la Torre.

En sus palabras, los problemas de trabajo han generado que su relación sea intermitente, pero asegura que en el “fondo” se aman porque son hermanos. Sin embargo, sus diferencias pesan más y por ello no conviven tanto.

Me duele mucho no tener una buena relación con él. Lo mejor que le ha pasado a él es separarse de mí. Arath de la Torre.

¿Por qué iniciaron los problemas entre Ulises y Arath de la Torre?

En una entrevista con Yordi Rosado, Arath de la Torre comentó que las diferencias con Ulises comenzaron cuando ambos trabajaban en La parodia, pues en el programa de televisión le daban mejores papeles a el actual habitante de La Casa de los Famosos.

Él de su lado y yo de mi lado, ha hecho una carrera extraordinaria.Arath de la Torre.

Aunque Arath aseguró que “la ropa sucia se lava en casa” aceptó que no convivían ni en Navidad, pues al ser muy diferentes era cada vez más difícil una reconciliación.