Arath de la Torre se incorpora a Mi marido tiene más familia y espera el estreno

No cabe duda de que a Arath de la Torre una de las facetas que mejor se le dan en la televisión es hacer reír. Después de siete años reaparece Francisco PanchoLópez, uno de los personajes principales de la telenovela Una familia con suerte para incorporarse a Mi marido tiene más familia, bajo la producción de Juan Osorio y también espera el estreno de la serie Simón dice que entrará en la barra de comedia.



En la teleserie de 80 episodios, resulta que está emparentado con la familia Córcega conformada por los personajes de Rafael Inclán y Diana Bracho, padres de Daniel Arenas, quienes regresan con nuevas vicisitudes cotidianas, a partir de este lunes 9 de julio.

En entrevista en un receso de las locaciones en la colonia Santa María La Ribera de la CdMx,donde está situada la panadería de los Córcega, una mini empresa familiar, el actor explica cómo se incorpora Pancho López a la historia. “Luego de acomodarme entre la familia, uno de mis nuevos trabajos será vender pan en las calles de Oaxaca, mi medio de transporte será el burro”, adelantó.

El actor confió que su personaje “llega a la historia de manera positiva. Él conserva sus mismos valores, es un hombre entrañable, dadivoso, que la gente quiere mucho y lo vi en las grabaciones, las personas lo identifican, además están repitiendo la telenovela Una familia con suerte y lo ubican”.

Reconoció que el productor Juan Osorio es muy creativo, “siempre tiene la inquietud de mover a Pancho López, lo integra de una manera muy inteligente en la historia, le está dando una especie de continuidad a Una familia con suerte, lo cual me tiene muy contento, esta nueva estrategia de mezclar dos telenovelas exitosas es un experimento padre y nuevamente vuelvo a hacer conejillo de indias de muchas cosas y eso me tiene siempre muy contento”.

Arath de la Torre de manera cortés también contestó sobre la apnea del sueño que padece y que ya se está tratando. “Sí, ya he conversado sobre este padecimiento, ya no voy a decir mucho, pero no es una enfermedad mortal, simplemente es controlable total y absolutamente”.