Arath de la Torre intenta renunciar a La Casa de los Famosos tras recibir un mensaje de sus hijos

La noche de este domingo, los cuatro nominados de La Casa de los Famosos recibieron una sorpresa por parte de la producción del programa que afectó a Arath de la Torre.

El actor, junto con Gala Montes, Mario Bezares y Sabine, estaban esperando el cierre de las votaciones cuando Galilea Montijo anunció que tenían una sorpresa para ellos que esperaban les diera un empujón para lo que resta del reality.

Acto seguido, aparecieron en pantalla las hijas y el hijo de Arath de la Torre para felicitarlo por su participación en el programa y para decirle cuánto lo extrañan.

Para motivar a mis habitantes les regalamos un pedacito de inspiración para continuar y no rendirse 🥲💙#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/nnDnfHrcH8 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 26, 2024 Los sentimientos se apoderan de #ArathDeLaTorre y dice que 'ya no puede más' 😔💔#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/II4vzawqSC — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 26, 2024

"Extraño a mi compañero, a mi mejor amigo, pero lo estás haciendo increíble, síguele echando ganas", dijo Lucca, el hijo del actor. "Te extraño demasiado, tu risa siempre hace falta aquí", agregó Gala, la mayor de los hermanos, a quien también le saltaron las lagrimas.

Por su parte, Arath de la Torre se mostró muy afectado desde que apareció la imagen de sus hijos en la pantalla, e incluso después de que terminaran de transmitir su mensaje no lograba recomponerse.

"Ya no puedo. No puedo con los juegos, no puedo con este juego sucio", dijo Arath de la Torre, quien pedía salir del programa.

Galilea Montijo intentaba tranquilizar al conductor dicéndole que los videos que le mostraron a los cuatro nominados eran una manera de impulsarlos porque la producción sabía lo importantes de que eran esas personas para ellos.

En el caso de Sabine y Mario Bezares también aparecieron sus hijos en la pantalla, mientras que para Gala Montes fue su hermana. Todos se mostraron conmovidos al escuchar las palabras de su familia, aunque lo al grado que su compañero.

Minutos más tarde Arath de la Torre fue salvado y regreso a la casa, por lo que seguirá en el reality al menos una semana más.