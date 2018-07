Arath de la Torre sueña con ser Gutierritos

Para Arath de la Torre la comedia es un estilo único y que para él se da de manera natural, pues todos sus personajes, por muy pequeños que parezcan, han logrado destacar en las telenovelas en las que ha participado, aún así, no sea del rol principal.



A sus 43 años de edad, este actor que ahora está nuevamente en las telenovelas con su personaje de Pancho López en Mi Marido tiene más familia, aseguró que ser nuevamente parte de la famosa barra de comedia en el canal Las Estrellas, significa mucho para él, “Pues mira, para mí la comedia significa todo, es diversión, es alegría, es darle vitalidad al alma y te mantiene siempre con una sonrisa en el rostro, algo muy importante para el ser humano en estos días”, expresó.

Con el rol principal en la nueva serie Simón Dice que se estrenará el próximo miércoles 24 de julio, Arath regresa tras once años de no hacer comedia y busca hacer reír al púbico con situaciones del matrimonio, pues considera, hay mucha tela de dónde cortar en las relaciones de pareja y lo que cada uno dice cuando está con sus amigos o amigas, “Siempre es así, el hombre es fanfarrón y dice que uno es el que manda en la casa, pero no es cierto, pienso que ambos tienen voz y voto y siempre se hacen las cosas a lo mejor, en mayor medida, como la mujer quiere”.

Reconoce que para caracterizar a Simón su participación en Miembros al Aire fue esencial, pues ahí conoció lo que el público quería saber en una relación de amigos, donde hay convivencia de puros hombres y nunca falta el que sabe de todo y hasta da consejos a sus cuates aunque nunca se los pidan”.

Admirador de El Loco Valdés, Chespirito, Héctor Suárez, Sergio Corona, entre otros, De la Torre comentó que esos comediantes le dieron tablas para empezar a buscar su propio estilo y que con el tiempo ha mejorado, al grado que su sueño más grande es convertirse en Gutierritos, “sería algo fenomenal, es la idea que no se sale de mi cabeza, imagínate, darle vida a un hombre que en estos tiempos sería un Godínez en su máxima expresión, maltratado en casa y siempre con la pena reflejada en el rostro, ese papel es para mì, pues conforme avanza la historia va para bajo y más abajo”, señaló.

Cuestionado sobre su opinión sobre la salud de Adrián Uribe, el actor comentó que se alegra que esté mejor, “yo me cuido, le digo todos los que me rodean que la salud es primero, por ejemplo ahora estoy con mucho trabajo pero sí me cuido, como bien y descanso mis ocho horas”.

Sobre su trabajo enSimón Dice, Arath de la Torre reveló que tardaron más de una semana en grabar cada capítulo, pues no fue igual que hacerlo como en La Parodia, “ahí hacías un chiste, una broma y si la gente de producción se reía eso se quedaba, pero Pedro fue muy exigente con eso y tuvimos que apegarnos al guión, no hubo improvisación porque entonces se rompía con todo el diálogo”, expresó.

Arath de la Torre ocupará dos horarios en la televisión mexicana con dos personajes distintos y mientras el público disfruta de su actuación como Pancho López en Mi Marido tiene más familia a las 20:30 horas, por las noches será Simón en el horario para adultos a las 23:30 horas.