Arcelia Ramírez trabaja en telenovela con su hija Emilia

Arcelia Ramírez será testigo del debut actoral de su hija Emilia, aunque en la ficción hará el papel de su nieta, las dos participarán en la nueva telenovela que produce Rosy Ocampo, Vencer el silencio, en la que serán dirigidas por Benjamín Cann.

Esta producción de televisión de 45 capítulos para el Canal Las Estrellas, con la que regresa Rosy a las telenovelas en corealización con Population Media Center (PMC), Arcelia Ramírez, hará mancuerna con Alberto Estrella, serán padres de Paulina Goto y Jade Fraiser y abuelos de Emilia. Juntos contarán la historia de una familia, donde la madre-abuela, es una mujer sumisa, sobajada por el machismo, además de la rebeldía de la juventud y como la gota que derrama el vaso, el embarazo de una adolescente.

“Estoy feliz, pero a la vez sorprendida con Emilia. Yo ya era parte del reparto cuando se me avisan vía Paloma Arredondo, actriz y coach del elenco juvenil, que Emilia, mi hija, luego de pasar por varios filtros se quedó con el personaje de Arely, quien será mi nieta en esta trama”, narró la feliz mamá en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), durante el claquetazo de Vencer el silencio.

Arcelia como mamá y profesional de la actuación el primer consejo que le dio a su hija es que se divierta. “Está debutando a sus 13 años, dos años atrás tuvo la curiosidad de estar en un taller de teatro que lo ha hecho en Casa Azul con la maestra Viridiana Olvera. La gente de la producción fue ahí a buscar talento, me avisan que Emilia está dentro de la lista y qué felicidad para mí, pero le aconsejo que juegue, que no pierda su naturalidad, su espontaneidad, que no se lo tome en serio, que no pierda el sentido lúdico, que se divierta, que se relaje, que lo disfrute, le digo”.

Y ahonda sobre el inminente futuro de Emilia en la actuación. “Como mamá y actriz, hay cosas que hay que cuidar. Es chiquita, es una niña de 13 años, que tiene que seguir con sus estudios. Y, sin embargo, estoy disfrutando la experiencia de la mano de Benjamín Cann, quien me vuelve a dirigir, con mi amigo Alberto Estrella, que volvemos a coincidir en una telenovela y de Rosy Ocampo, en su regreso a producir novelas”.

PROBLEMÁTICAS ACTUALES EN MÉXICO

Arcelia Ramírez en Vencer el silencio, es la mujer mayor de cuatro de ellas, que cada una tiene problemáticas distintas, serias como fuertes, que reflejan a las mujeres mexicanas como a las latinas.

“Es incomprensible cómo todavía adolescentes por f alta de información, por tabúes, salgan embarazadas. México ocupa el primer lugar. De ahí que a través de Vencer el silencio, vamos a concientizar a la población por medio de esta trama”.

Ahonda Arcelía Ramírez, quien continúa temporada teatral con Fernanda Castillo en la obra Hermanas en el Teatro Milán, que “la televisión aparte de entretener como será en esta novela familiar, también es un medio poderoso, eficaz y de divulgación para hacerle ver a la gente que es muy importante tener pláticas con los hijos sobre el cuidado de la salud y protegerse de los embarazos”.