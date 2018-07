Ariadne Díaz inicia periodo de descanso laboral

Tras once años de trabajo sin descanso, tiempo en el que sólo tuvo una tregua cuando dio a luz a su hijo Diego, la actriz Ariadne Díaz comparte que a partir de hoy, cuando se transmite el final de la telenovela Tenías que ser tú, inicia un periodo de retiro laboral que interrumpirá en octubre para promover la cinta Te juro que yo no fui.



“Por lo pronto tengo el lanzamiento comercial de mi película debut y no me dejarán de ver en actividad en las redes sociales, siempre haciendo y colocando cosas, aún tengo que hacer algunos programas de televisión, sin que me comprometa en un nuevo proyecto largo como serie oo telenovela".

Te lo juro que yo no fui es una comedia dirigida por Joaquín Bissner, completan el elenco Mauricio Ochmann, Marta Hazas y Marta Aura.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, la originaria de Jalisco, explicó que se dedicará un largo rato al simple hecho de ser mamá y saborear la rutina diaria del hogar.

“No se trata de un retiro definitivo, porque seguiré haciendo apariciones esporádicas en algunos programas y es un decir que vas a descansar, sobre todo cuando eres madre y tienes una familia, pero más allá de eso persigo el retomar mi vida cotidiana, poderme meter a clases de tal o cual materia, llevar a mi hijo a la escuela, el saber en dónde voy a estar en el día”.

Ariadne señaló que por el momento no quiere otro estelar de telenovela, “quiero vivir la rutina de mi vida, estar tranquila, quiero estar un ratito así, son muchos años trabajando imparablemente,porque cuando tienes llamado sabes a qué hora sales de tu casa, pero no cuando llegas y no tendré la incertidumbre enorme de qué sucede con mi familia”, declaró.

UNA FINAL DIFERENTE

Sobre Tenías que ser tú, cuyo final se transmite hoy, Ariadne Díaz señaló que le gustó que fue una trama alejada de la historia rosa en la que se retrató a una mujer contemporánea, profesionista, madre soltera, proveedora de su mamá y con los principios bien plantados.

“A Marisa como personaje la disfruté mucho, esencialmente me dio un momento muy bonito en mi carrera, creo que nunca me había divertido tanto en un proyecto de telenovela, nos reíamos mucho los compañeros, platicamos cosas lindas y profundas de las que reflexionamos. Me llevo la experiencia increíble de vida”.

En la producción de Mapat, también participaron Andrés Palacios, Ana Paula Martínez, Fernando Alonso y Rossana Nájera.

“Estoy muy contenta, siempre cerrar un ciclo es muy bonito. Agradezco a todos mis compañeros, tanto cariño, tanta amistad, saber que concluimos un proyecto que nos hizo felices a todos y saber que salió como lo teníamos planeado. Estoy satisfecha emocionada y contenta que nos vamos a volver a ver para ver el último capítulo”.

El final de esta telenovela advierte Ariadneserá diferente. “La gente está acostumbrada a ver la boda de cuento de hadas, lo cual no ocurrirá en esta ocasión. Yo creo que las jóvenes que la vean, van a decir esas escenas se acercan más a lo que espera de una familia o del amor de tu vida. La telenovela estuvo fuera del rango de una historia rosa y sí apegada en situaciones que vivimos en el día a día”, concluyó la actriz.