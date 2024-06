Fuimos convencidos de que era cool: Ariana Grande sobre escenas sugestivas de Nickelodeon

Tras el estreno de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, se volvieron tendencia las escenas de sexualización, y abusos, que vivieron las estrellas de Nickelodeon al grabar bajo la dirección de Dan Schneider.

Dan Schneider, productor de diversas series populares de Nickelodeon como Victorious, iCarly, Sam y Cat o Drake & Josh, comúnmente pedía escenas que aunque parecían “raras”, eran “sugestivas”, cosa que no era vista por los actores que las interpretaban.

De acuerdo con Ariana Grande, las estrellas de Nickelodeon fueron convencidas de que eran “cool” para que no analizaran que en el fondo tenían connotaciones sexuales o relacionadas a fetiches.

¿Qué dijo Ariana Grande sobre las escenas de Nickelodeon?

Aunque actualmente Ariana Grande es conocida por su faceta de cantante, desde que tenía 14 años, y durante su adolescencia interpretó varios papeles coestelares en series de Nickelodeon, como Cat, en Victorious y una continuación del personaje en Sam y Cat.

Por ello, tuvo que grabar escenas que, sin contexto, se enfocaban en sus pies, pese a no ser necesario, o bien, sugerían connotaciones sexuales leves.

En sus declaraciones para el podcast Podcrushed, Ariana Grande aseguró que los productores les convencieron sobre que las escenas “raras” y “sugestivas” eran algo que los iba a diferenciar de los demás programas de adolescentes.

Fue como si pusiéramos una envoltura con nuestro humor, las referencias sugestivas eran como si nos convencieran de ser la diferenciación cool sobre los demás.Ariana Grande.

Además, por su inexperiencia e inocencia, al ser adolescentes, no veía el significado oculto de las escenas sugestivas; sin embargo, ahora que las ve y se sitúa en el contexto queda en shock.

Todo fue tan rápido. Si veo algunos de los clips estoy como: ¿demonios, eso fue real?Ariana Grande.

#danshneider #quietonset #nickelodeon #expose #fyp ♬ original sound - LIVEfromTheCut @livefromthecut Ariana Grande Viral Toe Video resurfaces Amidst “Quiet On Set” Release #arianagrande

El entorno debe ser más seguro para los niños actores: Ariana Grande

Sin dar más detalles, Ariana Grande aseguró que las estrellas de Nickelodeon están “reprocesando” la relación que tuvieron con la empresa. Sin embargo, aseguró que el entorno para los niños actores debe ser más seguro e incluso deberían recibir terapias y dejar que sus padres estén presentes en ellos.

Todo ello porque al ingresar al medio, en una edad tan temprana, tienen que lidiar con cosas “devastadoras”, en relación con los abusos expuestos en la serie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, por lo que advierte que el ambiente debería ser más seguro.

Además, aseguró que antes era considerado “normal” estar en un ambiente de acoso o de abusos, sin embargo ello ha cambiado porque es “inaceptable” considerarlo así.