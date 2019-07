Ariana Grande y Taylor Swift, favoritas a los premios MTV VMA

Las cantantes Taylor Swift y Ariana Grande lideran la lista de nominados a los MTV Video Music Awards (VMA) 2019 con 10 menciones cada una, entre ellas, en las categorías de Video del Año, Canción del Año y Mejor Pop.

Entre los principales contendientes a estos galardones figuran Billie Eilish, con nueve nominaciones, y Lil Nas X, con ocho. Ambas artistas entraron a la categoría de Mejor Artista Nuevo.

Los videos de A Lot, de 21 Savage y J. Cole; Thank u, next’, de Ariana Grande; Bad guy, de Billie Eilish; Sucker, de Jonas Brothers; Old town road (Remix), de Lil Nas X, y Billy Ray Cyrus, y You need to calm down, de Taylor Swift, compiten en la categoría de Video del Año, considerada la más importante de los galardones.

Además, el espectáculo de este año presentará dos nuevas categorías, Mejor K-Pop en la que compiten BTS y Halsey con Boy With Luv; Blackpink con Kill This Love; Monsta X y French Montana con Who Do You Love; Tomorrow X Together con Cat & Dog; NCT 127 con Regular y EXO con Tempo.

Así como la categoría Video con Mensaje Positivo, en la que aspiran al premio Halsey con Nightmare; The Killers con Land of the Free; Jamie N Commons, Skylar Grey y Gallant con Runaway Train; John Legend con Preach; Lil Dicky con Earth; y Taylor Swift con You Need to Calm Down.

Foto Roberto Hernández

Por segundo año consecutivo se presenta la categoría Mejor Video Latino, donde compiten J Balvin, Maluma, Rosalía, Bad Bunny, Daddy Yankee, Karol G, Anuel AA, entre otros.

Por primera vez en una gran entrega de premios, MTV ha dado a conocer hoy las nominaciones a través del "VMA chatbot", que permite a los aficionados echar un vistazo a los nominados mediante el envío de un mensaje directo o DM a la cuenta de @VMAs en redes sociales.

Foto Daniel Camacho

Los Video Music Awards (VMAs), que serán presentados por el comediante Sebastián Maniscalco, se transmitirán en vivo desde el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 26 de agosto.





