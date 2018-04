Arrasa en los Platino "Una mujer fantástica" del director Sebastian Lelio

RIVIERA MAYA, Q. Roo. La cinta Una mujer fantástica de Sebastián Lelio se convirtió en la gran ganadora de la V edición de los Premios Platino, que reconocen lo mejor del cine iberoamericano, al llevarse cinco galardones, entre ellos Mejor Película de Ficción.



La producción chilena que recientemente fue reconocida con el Oscar, levantó las estatuillas de Mejor Dirección, Guión, y Montaje, así como Actriz, para la intérprete transgénero Daniela Vega, quien dedicó su premio a las personas que han sufrido discriminación o simplemente no son tomados en cuenta.



“Me he caído muchas veces y me he parado cada una de ellas. Los invito a caerse y a experimentar la vida. Por las mujeres, por los derechos humanos, por las personas que el reloj borró, por ellos y por nosotros gracias. ¡Viva el cine!”, dijo la actriz.



La cinta Zama de Lucrecia Martell se llevó tres de los mueve premios a los que contendía. La producción protagonizada por Daniel Giménez Cacho fue reconocida a Mejor Dirección de Arte, Dirección de Fotografía y Dirección de Sonido.

Este año el Platino de Honor, que previamente le han entregado a actores como Antonio Banderas y Edward James Olmos, fue para Adriana Barraza como reconocimiento a su trayectoria artística. La mexicana agradeció a la comunidad por el premio y lo dedicó a los alumnos de nuestro país, recordando la desaparición y asesinato de los estudiantes de Jalisco.



“Como ser humano lamento profundamente que todos nosotros nos hayamos perdido la oportunidad de ver una película de ellos. Pero ya no están. Por eso con más ahínco dedico este Premio Platino a los alumnos que ya no están pero también a los que están y pisan fuerte”, dijo en su discurso de agradecimiento.

El Ministerio Del Tiempo se llevó el premio a Mejor Miniserie o Teleserie cinematográfica iberoamericana. Los premios a interpretación en este rubro, que fueron entregados al mismo tiempo como un acto de equidad, fueron para Julio Chávez por El Maestro y Blanca Suárez por Las Chicas Del Cable.



Durante la gala conducida por Eugenio Derbez se presentaron varios actos musicales con temas mexicanos que fueron interpretados por Morat, Asier Etxeandía y Maná.