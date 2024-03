Artistas consternados expresan condolencias ante el deceso de Nicandro Díaz

El fallecimiento del productor Nicandro Díaz tomó por sorpresa a muchos actores con quienes trabajó en distintos proyectos.

A través de redes sociales, los artistas han expresado sus condolencias, incluso hay quienes siguen sin aceptar el hecho.

“Estoy sin poder asimilar la noticia de tu partida. Te conocí en la novela ‘Marimar’ como asistente de producción. Después te convertiste en un exitoso productor y me diste grandes proyectos. Hace una semana hablamos por teléfono para ver si coincidíamos en el próximo. Cuando me llamaste para hacer ‘Destilando amor’, te dije que no porque estaba haciendo la gira del musical CABARET. Te dije que estaba muy cansada y me dijiste; pues a tomar vitaminas porque tú serás Minerva Montalvo”, escribió la actriz Chantal Andere en su cuenta oficial de Instagram, acompañada de una fotografía con el productor.

“Gracias por insistir y hacerme parte de esa gran historia. Después hicimos ‘El bien amado’ y ‘Mi fortuna es amarte’. Gracias NIC por ser el productor con quién cualquier persona quisiera estar. Por tu profesionalismo, respeto, cariño, y por ser ese jefe que cualquier persona añora. Mis condolencias a tu familia, amigos, colegas, a tu amado equipo de producción y a tu inseparable @antonioarvizuv. Gracias por ser un amigo siempre. Te quiero por siempre y estaré eternamente agradecida por tus palabras de admiración hacia mi persona y a mi mamá”, completó la hija de Jacqueline Andere.

Otra de las actrices quien no puede creer el deceso fue Ana Martin, quien ha compartido comentarios de sorpresa en publicaciones de sus colegas, como en el caso de Marlene Favela, quien mencionó que su alma está llorando.

“¡Se me apachurra el corazón al ver que la vida es tan frágil! Vuela alto mi Nic que tu regreso a casa esté lleno de luz. Gracias por todas las oportunidades que me diste, vivirás siempre en mis recuerdos y rezaré mucho para que los tuyos encuentren alivio. ¡Te quiero por siempre mi paisano favorito!”, publicó la actriz quien trabajó en el melodrama Contra Viento y Marea (2005).

Por su parte, Marjorie de Sousa, que protagonizó la telenovela Hasta el fin del mundo (2014) agradeció la confianza que Díaz tuvo en ella para estar al frente de distintos proyectos.

“Mi Nic te acabo de ver, teníamos planes, siempre estabas ahí y siempre me impulsabas, tú creíste en mi cuando nadie, me trajiste de vuelta a este hermoso país y me regalaste grandes personajes, también tu amistad, vivimos tantos momentos bonitos y otros no tanto pero siempre estábamos ahí, eras un gran amigo y protector. Nunca imaginé que podía escribir esto. Te amo hasta donde estés mi querido amigo Nic, hasta siempre”, compartió Sousa.

Otra de las protagonistas de los proyectos del productor es Susana González quien utilizó sus historias de IG para compartir un video de los momentos lindos que compartió con Díaz.

“Escribo sin poder creerlo mi querido Nic. Gracias eternas por confiar en mí, por tu amistad y por todo lo que te aprendí, te quiero mucho”, escribió González, quien lideró Mi Camino es Amarte, a lado de Gabriel Soto.

“Estoy completamente en shock y con un profundo dolor por tu partida querido Nic. Justo acabábamos de vernos el jueves en este nuevo proyecto de teatro….Siempre, siempre creíste en mí, fuiste de los primeros productores que me dieron oportunidad en los inicios de mi carrera, pero sobre todo nos hicimos grandes amigos en el camino. VUELA ALTO querido Nic. Te vamos a extrañar mucho. Y mi más sentido pésame para toda tu familia”, expresó Soto.

Andrea Legarreta fue la encargada de dar la noticia en televisión nacional en el programa matutino HOY. En la emisión, la conductora lució sumamente consternada y conmovida; también utilizó sus redes para agradecer la confianza del productor y, sobre todo, coincidiendo con sus colegas, el creer en su talento.

“Gracias porque con “Vivan los niños” y la dulce maestra Lupita hiciste de uno de mis más grandes sueños, una maravillosa e inolvidable realidad!! Gracias por ser un gran jefe, pero sobre todo una gran persona y amigo!! Por estar presente en las buenas y las malas…

“Gracias por la alegría que contagiabas y las carcajadas que me sacabas con tu sentido del humor… Dejas un gran legado, laboral y personal… Te extrañaremos mucho! Aunque las personas como tú NUNCA se van… Amor, fortaleza, luz y bendiciones para tu familia… Vuela alto querido Nic!! Te guardo en mi corazón”, publicó Legarreta.

Carmen Armendáriz, Margarita Gralia, Érika de la Rosa, el productor de teatro Juan Torres, Jessica Coch, Angelique Boyer, Irina Baeva y Laura Flores también externaron su dolor ante la noticia y compartieron sus condolencias.

“Nicandro me llevó de urgencia al hospital con amenaza de aborto cuando grabamos Gotita de Amor, me cuidó tanto durante esa novela….En gran parte le debo el que María haya nacido… Me duele mucho el corazón”, posteó Laura Flores.

Nicandro Díaz falleció la madrugada de este lunes en Cozumel, Quintana Roo, a los 60 años de edad, luego de un accidente en una moto acuática durante sus vacaciones.