Arturo López Gavito pide más entrega a alumnos de La Academia

Arturo López Gavito, experto musicólogo, vicepresidente de Marketing de Disney México y juez consumado de La Academia, a 14 años desde su primera experiencia como crítico de concursantes del reality, expresa cómo se siente en la edición 2018, “me considero con una madurez mayor, consciente del impacto de mis palabras al dirigirme a los alumnos, pero sobre todo con una línea y estilo en torno a los enjuiciamientos de cada domingo de forma sincera, abierta y estrictamente frontal hacia ellos -y a los docentes, cuando es necesario, aclaró-”.

El juez afirma que sus críticas son muy firmes, “Cada domingo, mi aproximación hacia ellos es muy firme inclinada hacia sólo a manera de sugerencias en el avance de su crecimiento musical, que a lado de Edith, Horacio y Edwin, logramos generar una nueva manera de hablar con la gente en un medio de comunicación de multiplataforma, aderezado en nuestra voz en un tono cordial, claro y de frente a ellos”, declaró López Gavito.

De entre las varias generaciones de La Academia México, Arturo López Gavito, debutó en la tercera edición (2004) y consecutivamente hasta la novena edición (2010) para dar el salto a su octava participación como juez en La Academia 2018 conducido por Adal Ramones, compartiendo el panel con sus homólogos Edith Márquez, Horacio Villalobos y Edwin Luna, cuyo reality llega por demás renovado y en multiplataformas para difundirlo.

Reconoció el experto musicólogo, “desde que iniciamos nuestro trabajo para el reality tanto con Edith, Horacio y Edwin, se generó una química muy interesante, de muy profesionales, de conocimientos diversos y muy amigos inquebrantables. Y es la primera vez que se incorpora un representante de la música regional mexicana, por lo que puedo afirmar que grupalmente tenemos un nivel de exigencia alto para con los concursantes”.

Al reconocer el juez López Gavito que “como críticos nos estamos ganando un lugar de credibilidad, de respeto y que nuestros enjuiciamientos tienen razón de ser; a pregunta expresa por El Sol de México, respondió que domingo a domingo, los participantes tienen que pulirse en tres grandes rubros como son actitud, capacidad e interpretación.

Esto es, detalló de forma tajante: “nosotros como calificadores y el público en vivo como detrás de la pantalla chica, estamos siendo testigos de una nueva generación de jóvenes que se comportan de manera diferente a como se generó la primera generación de La Academia. A partir de lo anterior, calificamos la actitud que va de la mano con la humildad, el captar los comentarios y aplicarlos. Segundo, su capacidad de expresión corporal que va ligado en la manera de cómo interpreta la melodía y por último y no menos relevante, la voz; que sabemos que tienen ese talento que sólo es cuestión de pulir”.

Y añadió en su explicación amplia: “Hoy en día conforme los artistas se van a dando a conocer en la plataforma digital es con la voz, por eso pasa a un tercer punto y antes, ésta era la manera de comunicar. Ahora su comunicación radica en su expresión corporal y gesticulación facial de la mejor forma correcta para poder lograr convencer a una audiencia”.

Arturo López Gavito a escasas cuatro programas de La Academia ya vaticinó o idealiza en quién o en quiénes pudiera recaer el primer lugar del concurso del reality de este 2018, en su experiencia y opinión como ha tomado el curso de los dominicales.

“Hay tres representantes de Honduras, Guatemala y Chile que son Katherine Banegas, Paola Chuc, Diego Almonte, respectivamente. Me sorprendiera o me gustaría que esta academia pudiera ganar una persona que no fuera mexicana. Bien puedo decir que Paola de Guatemala, tiene todas las cualidades para demostrar que es una mujer apasionada inteligente cuyas características físicas no necesariamente son una estrella y su propia voz la lleva a ser la portadora del mensaje de triunfo. O, Katherine que está demostrando ser una artista completa y que le den batalla las mexicanas. De Diego, llegó fuerte, pero en el 2 y 3 concierto, lo que demostró no dio pie para decirle que tiene reinventarse, que el director musical le ponga canciones que lo saquen de su zona de confort, quitarle su voz semi infantil y semi afeminada”.

Y confía que “realmente los alumnos mexicanos le den batalla a los extranjeros porque tienen la delantera”, reiteró Arturo López Gavito.