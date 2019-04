Ari Borovoy niega tener problemas legales por 90’s Pop Tour

Las publicaciones donde se exhiben presuntos adeudos y falta de pagos de regalías por el show de los 90’s Pop Tour son acusaciones falsas, dijo Ary Borovoy, productor y fundador de la agencia BOBO.

Tanto el cantante como su hermano Jack Borovoy, fueron señalados por una revista por supuestamente “deberle a todo el mundo”, incluidos su propio talento y a la Arena Ciudad de México, recinto en el que han agotado ocho conciertos en dos años.

“Nada más es cosa de ponerse a pensar: si a la Arena yo le debo tres rentas, o no me dejan entrar o se cobran a lo chino con todos los boletos que reciben a través de su sitio y luego me pagan a mí, porque ellos son los que nos contratan a nosotros”, comentó el cantante durante una conferencia de prensa por el lanzamiento del disco 90’s Pop Tour Vol. 3.

Borovoy destacó que estas acusaciones surgen tras ser advertido de un intento de sabotaje.“Hace año y medio me habló la editora de un periódico diciéndome que había recibido una llamada de la parte comercial en la que le pedían que hablara mal de BOBO, OV7, del 90’s Pop Tour y de Jack y Ary Borovoy. A lo cual ella se negó”.

A esta llamada se sumaron dos más de otros medios de comunicación que “no cedieron. Pero hubo un medio que sí lo hizo. Y desde hace año y medio han venido diciendo muchas cosas que lamentablemente otros medios, por no hacer un poquito de trabajo más a fondo, sólo replican lo que se dice ahí firmado por el primo del amigo y dándole mucha repercusión a una nota que no tiene veracidad ni sentido”, agregó.

Sumado a estas acusaciones está la demanda del compositor José Ramón Flórez, autor de temas de artistas como Fey y Onda Vaselina, quien reclamó el pago de regalías a Sony Music, la disquera encargada del lanzamiento de los álbumes en vivo de los 90’s Pop Tour por “muchos millones de dólares”.

“Yo no sé qué cable se le cruzó, quiere demandar, porque no hay ninguna demanda hacia mí ni a la compañía, pidiendo regalías que al promotor le toca pagarle (…) Nosotros no tenemos nada que ver”, dijo Borovoy.

“Nuestro departamento legal se metió a averiguar y la razón por la que su sociedad recaudadora no le ha pagado es porque él produjo ciertas canciones, donde hay autores, y puso estas canciones a su nombre, entonces los autores lo demandaron a él”, agregó, desmintiendo cualquier clase de adeudo o demanda.