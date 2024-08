Ary Tenorio demanda a una socia de su cafetería: me quieren robar mi negocio

A principios de año, la influencer y modelo Ary Tenorio inauguró una cafetería con temática japonesa en la Ciudad de México, de la cual dijo este miércoles desde sus redes sociales que no ha recibido ganancias.

La venezolana, subió un video a sus redes sociales donde acusó que la socia con la que abrió su primer negocio "desapareció" cuando Ary le pidió un reporte de las ventas de Irusu Café.

"Mi socia y "amiga" me bloqueó de todas partes para no pagarme mis ganancias y parece que intenta robarme mi negocio y mi dinero", dijo la modelo.

OMG! Luisito Comunica visita mega cárcel de El Salvador; lo critican por "apoyo" a Bukele

Irusu Café era un negocio exitoso

En el video, la modelo e influencer detalló que su cafetería japonesa siempre tenía comensales y que incluso las personas hacían fila para poder entrar a comer, sin embargo, Ary Tenorio aseguró que hasta el momento no sabe cuanto dinero ha generado su negocio.

"Desde el día que empecé a pedir transparencia me empezaron a tratar diferente, cada vez que pedía información o que mandaba un mensaje me respondía básicamente cuando le daba la gana, hasta que un día me di cuenta que me bloqueo de todas partes", relató.

Por tal motivo, la creadora de contenido inició un proceso legal, aunque según reveló en el mismo video, sus abogados tampoco han podido contactarse con dicha persona.

Te podría interesar: Luisito Comunica intenta defenderse por infidelidad a su ex y lo cancelan en redes

Ante esta situación, las y los seguidores de la influencer no dudaron en comentar las publicaciones de las redes de Irusu Café, acusando que el negocio es robado.

"Pésima publicidad y más de pésimo gusto robarle el negocio a tu socia" y "cancelen este negocio hasta que Ary Tenorio lo recupere de nuevo", son algunos de ellos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de IRUSU CAFÉ (@irusucafe)

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Irusu Café suma más de 95 mil seguidores en Instagram y en varios de los posteos se puede ver que la imagen del negocio es precisamente Ary Tenorio, quien asegura que ella fue la que infló esos números.