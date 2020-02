Así enamoró Maroon 5 a las mexicanas

Con un peinado punk, uñas pintadas de verde fosforescente y una chamarra de cuero, Adam Levine dio inicio a la gira mundial 2020 ante enloquecidos fanáticos que esperaron por más de dos horas la aparición en el escenario de la agrupación californiana.

Caminando por la pasarela instalada en el Foro Sol sin mencionar una palabra , Adam Levine apareció con su guitarra para tocar un solo y abrir el show con canciones como It was always you, This love y What lovers do, después de dos años de ausencia en tierra Azteca.

Celebridades Billie Eilish rompe récord de ventas con canción de James Bond

"¿Cómo la están pasando México? Amamos estar aquí siempre son los mejores fans del planeta", fueron las primeras palabras que Levine dirigió al público a quien también cuestionó: "¿Quién ha estado en nuestros conciertos antes?, ¿Quién es nuevo? Para los nuevos, no sientan pena, yo no puedo hablar español porque lo hablo mal por eso no lo voy a intentar, tal vez con algunos tragos, pero por favor canten con nosotros. ¡Amamos estar aquí de vuelta, los amamos!", mencionó antes de cantar Payphone.

Pará interpretar Wait, Levine apareció sin chamarra acción que enloqueció a las jóvenes presentes y mostró una playera blanca con el nombre Bryant grabado en la espalda acompañado del número 24 en honor al recientemente fallecido basquetbolista Kobe Bryant.

"Tenemos una sorpresa para ustedes. Escuchamos que esta canción es muy popular aquí y no la hemos hemos tocado en 10 años", comentó el vocalista para cantar, Won't go home without you.

Canciones como Jagger pusieron a bailar a todo el mundo y para demostrar sus dotes musicales, los integraron versionaron la canción de Sunday Morning, tema con el que James Valentín y su guitarra acaparó las miradas de los presentes con un su requinto.

El recinto recibió alrededor de 54 mil 800 personas que no dejaron de cantar las casi dos horas que duró el show.

Don't wanna know encendió al público que comenzaba a sentarse en las bancas tras permanecer parados gran parte del concierto y al finalizar invitó al público a repetir las notas que pronunciaba al estilo de Freddy Mercury.

Los gritos ensordecedores surgieron cuando en One more night, Levine levantó su playera un poco sin llegar a quitársela. A ello le siguió Animals, una de las más coreadas de la noche con la que tomó una guitarra rosa con la figura de Hello Kitty grabada en ella para agregarle un toque de metal al tema junto con Valentine.

El concierto también tuvo momentos románticos como Daylight, canción con la que los asistentes encendieron la parte contraria al escenario al prender el flash de sus celulares.

Con la introducción de Sugar, Levine presentó a los integrantes de la banda Jesse Carmichael, Pj Morton, Mickey madden, Matt Flyn, Sam Farrar y Ryan Dusick. "Los amamos amigos, quisiéramos quedarnos toda la noche", mencionó en el intermedio de la canción con la que aparentemente cerrarían el concierto.

Después de su despedida los gritos fueron cada vez más fuertes y tras unos momentos de espera, los integrantes regresaron al escenario para deleitar a sus seguidores con su último sencillo Memories. "Queremos ver su reacción con esta canción, sería un sueño que todos los que están en este recinto cantarán esta canción con nosotros".

Para dar por terminado el espectáculo, la agrupación cantó She will be loved uno de los principales éxitos de la banda y Girls like you.