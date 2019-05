Así es como Arnold Schwarzenegger anuncia la llegada de Terminator: Dark Fate

Después de varios meses de esperando noticias sobre la nueva entrega de Terminator, hoy por fin la espera ha terminado, pues a través de Twitter, Arnold Schwarzenegger compartió el teaser de la película, con una peculiar descripción.

Es momento de continuar con la historia de la saga que pausaron en 1991 con Terminator 2: El Juicio Final .Los días que incluyen a Nick Stahl, Christian Bale, Emilia Clarke y Jason Clarke, han quedado atrás, pues esas películas quedarán en el recuerdo como simples tributos a la historia creada por James Cameron.

Terminator: Dark Fate (Destino Oscuro) promete ser la continuación de la historia con Schwarzenegger y Linda Hamilton, una vez más haciendo equipo; si extrañabas ver a la verdadera Sarah Connor, no te preocupes ya que las imágenes del set de grabación marcan su regreso y la colocan como líder militar.

Ya que soy del futuro puedo reportar oficialmente que el tráiler de Terminator se encuentra a 48 de distancia.





Since I’m from the future I can officially report that the @Terminator trailer is 48 hours away. pic.twitter.com/dzRhcRayhs — Arnold (@Schwarzenegger) 21 de mayo de 2019

Para esta nueva entrega de Terminator, Skynet intentará eliminar a la humanidad de la faz de la Tierra para siempre, es por ello es que Sarah regresa, después de que en Terminator 3 se desechara al personaje sin siquiera mostrarlo, y que se ha convertido en uno de los grandes iconos del género y del cine.

La cinta está dirigida por Tim Miller y es producida por James Cameron. Además de Hamilton y Schwarzenegger, cuenta con actuaciones de Natalia Reyes, Gabriel Luna, Diego Boneta y Mackenzie Davis, quien ya casi es un referente de la ciencia ficción en nuestros días.

En menos de 48 horas, podremos ver el tráiler oficial de Terminator: Dark, mientras que la película llegará a las salas de cine el 1 de noviembre.