Enrique Iglesias da un beso apasionado a fan y lo tunden en redes

El cantante de 47 años, Enrique Iglesias, se encuentro envuelto en una polémica ya que en redes sociales circula un vídeo donde se le ve besando apasionadamente a una fan suya.

Durante un concierto que ofreció en Las Vegas, el cantante fue abordado por una mujer que solicitó una foto pero la cosa se fue calentando y terminó en un intenso beso.

Enrique Iglesias desata celos y críticas en redes

Al inició del concierto, que se llevó a cabo el viernes 16 de septiembre en el Resorts World Las Vegas, Enrique Iglesias decidió saludar a sus fans antes de ir al escenario, fue cuando una mujer se le acercó para tomarse una foto.

La mujer se tomó una "selfie" con el cantante quien la abrazaba de la cintura y le daba un beso en el cachete, sin embargo, la mujer al terminar de tomar su foto, emocionada, besa en la boca a Enrique, estos se separan levemente pero después comienzan a besarse durante varios segundos.

Friday night in #LASVEGAS @resortsworldlv see you tonight!!!! https://t.co/eDSNozyxwv pic.twitter.com/YyBLibQ6Vh — Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) September 18, 2022

Después del apasionado momento, compartido por el mismo Enrique en su redes sociales, se ve como sale corriendo ya que debe alistarse para el concierto, no obstante, esta acción suscitó muchos comentarios tanto positivos como negativos hacia el cantante.

Well yeah!! Who knows, maybe one day I can give him two kisses or more and a hug!! After all, the chance is there at every concert!! 😜😀😘😘😘😘💋💋💋💋 — Szabó Brigitta (@SzabBri50964436) September 18, 2022

Del lado negativo, los internautas criticaron que la actitud de Enrique Iglesias había sido abusiva y era una falta de respeto hacia su esposa y familia, por lo que este tipo de acciones no debían normalizarse, ni tolerarse. ¿Tu qué opinas?