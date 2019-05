Así fue la presentación de los Jonas Brothers en los Billboard Music Awards 2019

Seis años después de su separación, los Jonas Brothers regresaron a los escenarios y se presentaron en los premios Billboard 2019.

Nick, Joe y Kevin estremecieron el escenario en el Grand Garden Arena de Las Vegas.

We'd wait another six years if that means the @jonasbrothers would give us a performance like that again from the @Xfinity stage! WORTH 👏THE👏 WAIT👏 #BBMAs pic.twitter.com/64OB1RT8KG — Billboard Music Awards (@BBMAs) 2 de mayo de 2019

Nick comenzó cantando su single "Jelous", y posteriomente se le unió Joe, así juntos cantaron el sencillo del más joven de los hermanos.

Después interpretaron el éxito de DNCE, "Cake by the Ocean”", mientras caminaron hasta donde se encontraba Kevin para cantar su primer sencillo que lanzaron a su regreso "Sucker".

The @JonasBrothers are BACK and they just delivered an explosive #BBMAs performance 🤩 pic.twitter.com/4sKXHiDcMK — billboard (@billboard) 2 de mayo de 2019

Luego de lanzar un álbum no tan exitoso en 2013, decidieron tomar un "descanso indefinido" para enfocarse en sus proyectos como solistas.

Joe lanzó un álbum con una nueva banda llamada DNCE, mientras que Nick se adentró en su carrera musical teniendo éxitos como Jealous y Closer. Y Kevin se dedicó al hogar con su esposa y sus dos hijas.