Así fue la primera prueba de pantalla entre Mark Hamill y Harrison Ford en Star Wars

Un usuario en Twitter llamado @larwoolf compartió un video donde se muestra a Mark Hamill y Harrison Ford en su primera aparición en pantalla juntos, para la película Star Wars. #HarrisonFord and #MarkHamill screen test for the first #Starwars shows a chemistry between the 2 actors.@colebrax @coenesqued @Freelineorlando @wendyOrourke @70sFilm @Tribe_XX @RealSardonicus @dean_frey @tcm @BenMank77 @akstanwyck pic.twitter.com/iFIZhE23UE — La femme merveilleuse invisible (@larwoolf) 27 de julio de 2019

El clip se ha vuelto viral, debido a que el mismo Hamill compartió en su cuenta de Twitter los secretos que existen detrás de esas imágenes históricas.

Las imágenes llegaron hasta el presentador de la CNBC, Carl Quintanilla, quien citó el clip con el título "compartir algo de color". My screen-test for @starwars w/ Harrison on the 1st day I ever met him. Neither 1 of us had read the script at this point, only this 1 scene. I asked George what kind of movie it was-"Let's just do it, we'll talk about that later" We never did talk about it later-we just did it. https://t.co/e7cHWoLmJk — Mark Hamill (@HamillHimself) 28 de julio de 2019

El clip ha hecho del momento algo surrealista, ya que es increíble recordar el momento en que de manera oficial Hamill y Ford se convirtieron en Han Solo y Luke Skywalker.