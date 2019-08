Así se burla Macaulay Culkin de nueva versión de Mi Pobre Angelito

El actor estadunidense Macaulay Culkin no dudó en expresar de manera cómica su sentir al respecto de la realización de una nueva versión del filme Mi pobre angelito, a través de una fotografía que provocó la reacción de fanáticos de las exitosas cintas estrenadas en la década de los 90.

La imagen publicada en sus redes sociales, lo retrata sentado en un sillón rodeado de comida, un control de videojuegos y una computadora portátil, mientras su ropa lo muestra descuidado con una playera blanca que deja ver un pronunciado estómago.

Posteriormente, el actor lanzó un mensaje en Twitter que decía “Hey Disney, llámame”. Lo que provocó que miles de seguidores reaccionaran con memes y bromas hacia el ocurrente mensaje del chico, quien protagonizó la primera versión en 1990.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 7, 2019

La decadencia de Culkin

Mi pobre angelito se estrenó en 1990, a la que siguió Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, en 1992. En ellas puede verse a “Kevin McCallister” (Culkin) en situaciones graciosas cuando se enfrenta a dos ladrones que tratan de invadir su casa, ya que sus padres, en medio de malentendidos lo olvidaron al irse de vacaciones.

Las cintas ambientadas en Estados Unidos trajeron para Macaulay fama y fortuna a la edad de 10 años, se rodeó de personalidades importantes como el fallecido cantante Michael Jackson con quien solía pasar mucho tiempo, pero desapareció de la luz pública y su reaparición provocó diversas teorías.

En 2003, reapareció con el estreno de la cinta “Party Monster”, bajo la dirección de Fenton Bailey y Randy Barbato. Pero esta vez impactaría la percepción del público al lucir extremadamente delgado, debilitado, con barba y hasta con signos de drogadicción.

Un año después acudió al programa nocturno del periodista Larry King, con quien habló sobre los escándalos de abuso sexual por parte de Jackson, a lo que el actor de “¡Salvados!” defendió en múltiples ocasiones. Fue durante ese mismo año que las autoridades lo arrestaron por posesión de marihuana.

Su vida personal se vio marcada a la edad de 18 años, cuando contrajo nupcias con la actriz Rachel Miner, pero dos años después se divorciaron. En 2002 inició una relación con la actriz Mila Kunis, con quien estuvo ocho años.

Incursionó también en la música con el grupo The Pizza Underground en 2013 y lanzó canciones que hablaban sobre el mencionado alimento. Actualmente, maneja un sitio web y un podcast con el nombre de “Bunny ears”, en el que trata diversos temas como videojuegos, cultura pop y estilo de vida.

En el anuncio para las nuevas versiones de películas, Bob Iger, consejero delegado de Disney, dijo que se tiene en la mira Una noche en el museo (2006) y Más barato por docena (2003), aunque no se precisó si será en formato original o cambiarán a serie.