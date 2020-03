Así se lleva a cabo el Vive Latino 2020 aun con coronavirus y cancelación de bandas

Al Vive Latino no lo detiene el coronavirus

La XXI edición del Vive Latino se desarrollará hoy y mañana sin importar la cancelación de bandas internacionales como Fangoria, She Wants Revenge y Portugal The Man. En sus redes sociales, el festival compartió que 10 artistas programados cancelaron su participación debido a la propagación del Covid-19 en países como España y Estados Unidos.

“Algunas bandas del VL20 no podrán presentarse por problemas de traslados y afectaciones en sus países. Extrañaremos a All Them Witches, Ambar Lucid, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, Usted Señálemelo y Vetusta Morla”, escribió el Vive Latino en sus redes sociales.

A pesar de ello, Jordi Puig, director del festival, dijo que todo sigue en pie para las actividades de hoy y mañana en el Foro Sol. “Mientras las autoridades no nos digan lo contrario, creo que lo correcto es seguir adelante. Tenemos más de 70 mil boletos emitidos por día, gente que confía en el festival, directa o indirectamente tenemos más de 10 mil fuentes de trabajo. Y nos parece que en este momento queremos hacer un festival y darle vuelta a la economía, a la vida, a la diversión y por lo tanto queremos y estamos convencidos de hacer el festival”, sentenció.

Los organizadores aseguraron que aún con las bajas no se realizará ningún tipo de reembolso del costo del boleto por la cancelación de estos grupos: “La experiencia del Vive Latino sigue siendo la experiencia del Vive Latino y no se trata de las pocas bandas que vamos a perder”, dijeron.

Lee la nota completa aquí ⬇

​